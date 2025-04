Even de koning van het kampioenenbal. Thibaut Courtois kroonde in het begin van de partij tegen Arsenal nog maar eens tot de absolute redder van Real Madrid. Na een domme penaltyfout leek de hoop op een nieuwe remontada al de vuilbak in te mogen, maar de Belg ranselde de panenka van Saka uit zijn doel. Bekijk zijn levensbelangrijke parade hieronder.