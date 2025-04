Speelvogel Tibor Del Grosso verbluft wielertoeristen met wheelie op Limburgse helling: "500 watt aan het duwen"

Dat het verschil tussen de gemiddelde wielertoerist en een profrenner groot is, is nog eens bevestigd. In een filmpje van Josse Wester, een van de mannen achter Tour de Tietema, rijdt Tibor Del Grosso schijnbaar moeiteloos voorbij alles en iedereen op één wiel. "Ik weet niet of dit goed is voor het moreel van de mensen", grijnst Del Grosso.