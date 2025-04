40 schoten leveren amper één goal op, maar dominant Barcelona legt wel Mallorca over de knie

Barcelona heeft vertrouwen getankt met oog op de bekerfinale van komend weekend. Het walste over Mallorca, al is dat niet te zien op het scorebord. Enkel Dani Olmo vond het net, in het prille begin van de eerste helft. Een weerloos Mallorca kon enkel incasseren en ziet Barcelona 38 op 42 boeken. Het blijft stevig leider.

Wie houdt Barcelona nog van de Spaanse titel? Het team van Hansi Flick raast de laatste maanden door La Liga en vanavond trok het die lijn door.

Het bleef maar kansen creëren tegen Mallorca, dat toch netjes zevende staat in de Spaanse competitie. De bezoekers hadden echter geen antwoord in huis. Keeper Leo Roman moest maar liefst twaalf keer ingrijpen.

Uiteindelijk leverden die 40 schoten richting doel één doelpunt op. Dani Olmo, die nog maar net terug is na een blessure, zorgde daarvoor. Zijn laag schot verdween in de linkerhoek.

De gemiste kansen braken Barcelona niet zuur op, want Mallorca zat vast in de druk van Barcelona. Het Catalaanse team pronkt zo nog altijd bovenaan in La Liga, met 7 punten meer dan Real Madrid, dat zaterdag de tegenstander is in de finale van de Copa del Rey.