Thibau Nys glundert ondanks "twijfels" na eerste BK-goud: "Dit is een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gereden heb"

De eerste voor de zoon, de tiende voor de familie. Na 9 keer Sven Nys heeft ook zoonlief Thibau zich op de erelijst van het BK veldrijden bij de profs gezet. Nys zette het Belgisch kampioenschap in Zolder helemaal naar zijn hand. "De manier waarop ik win, is ongelofelijk", reageerde hij.

"Ik had zeker twijfels voor de start, maar ik was zelfverzekerd genoeg om erin te vliegen. Dat is de ideale cocktail om een kampioenschap aan te vatten. Als je met te veel zelfvertrouwen denkt dat het in orde komt, dan werkt het niet."

Nochtans oogde Nys wat onzeker voor de start. "Ik was heel realistisch. Ik had op zich wel zelfvertrouwen, maar ik wist dat het meer en meer een conditierondje was geworden. Dan moet je de benen hebben."

"De manier waarop ik mijn eerste titel pak, is ongelofelijk. Dit is een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gereden heb."

De start van Nys was minder. "Maar ik voelde in de eerste ronde al dat ik de benen had om genoeg op te schuiven. Als je dat spelletje kent, dan panikeer je niet."

Maar Nys moest het tactisch dan ook nog oplossen. "Ik had mijn benen al eens getest en ik voelde dat ik de rest op enkele lengten kon zetten zonder dat ik mijn inspanning al had doorgetrokken."

"Ik moest een momentje zoeken waar de rest op het tandvlees zat. Achteraf was het ideaal dat de rest even was weggereden van Michael Vanthourenhout en mij. Zo reden ze vooraan door en zat iedereen op zijn limiet."

"Ik kon mijn ding doen en ik voelde dat ik beter was", besloot de winnaar, die nu toch kan spreken van een topseizoen, ook al liet hij daar de voorbije weken andere geluiden over horen.

"Mijn seizoen is top. Maar je wil meer winnen, zeker als je het EK en het BK hebt gewonnen."

"Ik verkies een zege in Baal of Diegem niet boven deze titel, maar ik wil meer overwinningen om de truien glans te geven. Dat is een beetje uitgebleven dit seizoen. Maar begrijp me niet verkeerd: ik ben hier heel blij mee."