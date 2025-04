"Thibau knuffelt hem nog dood": dolblije Nys viert zege van Skjelmose en verzekert "dat Waalse Pijl beter wordt"

kalender zo 20 april 2025 17:06

12e in zijn eerste voorjaarklassieker ooit. Thibau Nys (Lidl-Trek) klonk na afloop van de Amstel Gold Race gematigd tevreden over zijn avontuur in Nederlands-Limburg. "Het is niet dat ik mezelf verrast heb."

Vooraf voorspelde ploegmakker Otto Vergaerde dat Thibau Nys in staat zou zijn om Pogacar te volgen. Maar toen de wereldkampioen alle kraantjes opendraaide op de Gulperberg, was Nys in geen velden of wegen te bespeuren. "Ik zat wat te ver toen Pogacar ging", baalt Nys. "Ik vond dat op dat moment echt jammer, want ik had toen nog heel goede benen." "In de laatste 10 kilometer liep ik wel een beetje leeg. Ik kon wel nog hard rijden, maar de punch was weg. Dat voelde ik op de laatste passage over de Cauberg." Nys won uiteindelijk nog een sprintje voor de 12e plek tegen Dwars door Vlaanderen-winnaar Powless.

Hoofddoel Waalse Pijl

Voor Nys was deze Gold Race zijn eerste koers van boven de 250 kilometer. Is hij trots op zijn prestatie? "Ik ben tevreden, het was goed", klinkt het bescheiden. "Het is niet dat ik mezelf verrast heb." "Ik heb me echt geamuseerd. En ik denk dat ik woensdag in de Waalse Pijl beter zal zijn."

Op het moment dat hij aanging op de Keutenberg, zag ik al dat hij ongelooflijk sterk was. Thibau Nys