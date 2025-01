Kleine jongens worden groot: Thibau Nys klopt Laurens Sweeck en eist Belgische titel op in Zolder

zo 12 januari 2025 16:18

Op zijn 22e is de nul al weg bij de profs: Thibau Nys heeft in Zolder zijn eerste Belgische titel bij de grote jongens veroverd. Nys junior reed in de voorlaatste ronde weg van topfavoriet Laurens Sweeck en bemachtigt na de Europese titel dus ook de Belgische driekleur. Sweeck eindigde tweede, het brons was voor Toon Aerts.



Aarzelende start helemaal goedgemaakt

Voor de start had Thibau Nys wat twijfels voor het BK in Heusden-Zolder en ook bij die start zelf oogde het wat aarzelend. Hij raakte ingesloten en moest vanuit de achtergrond posities winnen in het veld. In die inhaalrace werd al duidelijk dat hij over een stel topbenen beschikte. Met een geweldige move verscheen Nys weer helemaal voorin. Om in de tweede ronde zelf al een schifting door te voeren bij de favorieten. Uittredend Belgisch kampioen Eli Iserbyt kreeg de rekening gepresenteerd. De rust keerde terug in het middenrif van de cross, maar dat was slechts uitstel van executie voor Iserbyt. Twee keer kwam hij terug, even vaak ging hij weer overboord.

Sweeck breekt de koers open, Nys maakt het af

Laurens Sweeck opende de finale door net voor de laatste ronde verrassend door te zetten richting de passage aan de finish. Toon Aerts was alert en knokte zich naar het wiel, terwijl een hoofdschuddende Nys gevangen zat bij de achtervolgers. In zijn eentje dan maar. Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte konden het wiel van de Europese kampioen niet houden, Nys reed wel naar de spits van de koers. Drie leiders, al zou dat ook niet lang duren. De cross was eindelijk opengebroken en daar maakte Nys dankbaar gebruik van. Hij slalomde knap naar de leiderspositie en plaatste al in de voorlaatste ronde zijn monsterversnelling bergop waarop niemand een antwoord had. Aerts haperde even, Sweeck moest zijn meerdere erkennen man-tegen-man en dus was Nys weg. Niemand die hem nog iets kon maken in de laatste ronde, waar hij in het slot nog een ereronde van maakte. Negen titels voor vader Sven en nu de eerste voor Thibau Nys, op zijn 22e. Dik verdiend, dat zullen ook podiumgezellen Sweeck (zilver) en Aerts (brons) moeten erkennen.

Sweeck: "Heb de gok gewaagd", Aerts: "Voel geen ontgoocheling"

Laurens Sweeck (tweede): "Ik kan uiteindelijk wel leven met zilver, want er was één iemand beter. Ik waagde de gok om met Toon weg te rijden omdat ik al gevoeld had dat Thibau sterk was op het laatste gedeelte van de ronde. Dat was de enige mogelijkheid om hem te kloppen, hij was de beste in koers. Ik heb mijn kaarten op tafel gelegd, maar ze waren niet hoog genoeg. Ik reed à bloc toen Thibau bij ons kwam en meteen erover ging. Daarmee deelde hij een tikje uit." Toon Aerts (derde): "Ontgoocheling voel ik niet. Die was er wel op het moment dat ik vastzat achter die valpartij (met Vanthourenhout) in de voorlaatste ronde. Toen dacht ik: "sh*t, nu zal de eerste zeker gaan vliegen zijn." Ik ben wel tevreden om toch het podium te grijpen, na alles wat ik heb meegemaakt. Ik mocht geen fouten maken, maar maakte voor die val met Vanthourenhout ook zelf een fout. Thibau wint de koers op techniek in de afdaling en ook fysiek, met die poefjes bergop."

Uitslag BK veldrijden elite ranking naam resultaat 1 Thibau Nys in 1u03'06" 2 Laurens Sweeck + 9" 3 Toon Aerts + 11" 4 Niels Vandeputte + 14" 5 Emiel Verstrynge + 40" 6 Joran Wyseure + 48" 7 Eli Iserbyt + 1'15" 8 Jens Adams + 1'32" 9 Michael Vanthourenhout + 1'40" 10 Daan Soete + 1'43"