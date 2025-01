"Een luxeprobleem": waarom de driekleur van Thibau Nys al zeker 10 maanden niet te zien zal zijn in het veld

De Europese kampioenentrui hing al in zijn kast, maar vanaf vandaag moet er ook ruimte vrijgemaakt worden voor een Belgisch exemplaar. Thibau Nys (22) bezit dus 2 truien, maar kan uiteraard maar 1 outfit aantrekken in het veld. De dubbele winnaar mag niet kiezen, maar wordt gedwongen door het UCI-reglement.

In 2020 werd Thibau Nys al eens Belgisch kampioen bij de junioren. Vijf jaar later doet hij dat ook bij de grote jongens en zo mag hij er straks een Belgische driekleur bijhangen in zijn kleerkast.

Hij doet dat niet figuurlijk, maar letterlijk. Want eerder dit jaar kroonde hij zich al tot Europees kampioen, waardoor hij de komende crossen niet in de tricolore mag rondrijden.

Volgens de regels van de Internationale Wielerunie UCI moeten renners altijd de trui met de hoogste rang dragen. De wereldkampioenentrui staat boven alles en iedereen, daarna volgen de Europese trui en de nationale kampioenenoutfits in de pikorde.

"Het is jammer dat ik deze trui niet zal kunnen tonen, maar dat is een luxeprobleem", zei Nys met een kwinkslag in onze studio.

Al zeker tot en met het EK in Middelkerke op 9 november 2025 zal Thibau Nys niet in de nationale kleuren aan het werk te zien zijn. Als hij zijn Europese titel daar niet verlengt, mag hij zijn Belgisch shirt afstoffen.



Maar stel dat hij op 2 februari ook nog eens wereldkampioen zou worden, krijgen we de Belgische trui helemaal niet te zien ... Want dan overbrugt Nys de periode tot het volgende BK in de regenboogkleuren.