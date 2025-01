"Hij wil het altijd beter doen dan ik": vader Sven en zoon Thibau genieten van BK-triomf

zo 12 januari 2025 17:12

25 jaar na de eerste titel van vader Sven Nys staat ook zoon Thibau op de erelijst van het BK veldrijden. "Of dit mooier is dan een eigen titel? Daar hoef ik geen seconde over te twijfelen", reageerde Nys senior. "Ik denk dat hij trots is op mij", vulde zoonlief aan.

Vader Sven en zoon Thibau Nys zagen elkaar terug in de Sporza-studio aan de finish in Zolder. "Ik denk dat hij trots is op mij, zeker door de manier waarop", glunderde de kersverse kampioen. "Dit is heel moeilijk om onder woorden te brengen", bleef vader Sven - door zijn rol als analist? - opvallend rustig. "Ik heb het zelf zoveel meegemaakt, maar dat valt niet te vergelijken met je eigen zoon die dit doet." "We delen dezelfde passie en we delen vreugde en verdriet. Zo'n moment koester je dan ook. Of dit mooier is dan een eigen titel? Daar hoef ik geen seconde over te twijfelen." Nys legde nog eens uit hoe hij voor dit BK "geleerd had van zijn fouten zoals in Diegem". "Ik mocht het niet meer uit mijn handen laten glippen", zei hij. Nochtans speelde hij even blufpoker met Michael Vanthourenhout. "Michael had het gat laten vallen. Hij kon het dan zelf oplossen, hé. Maar het lukte niet, dus heb ik het zelf gedaan."

Hoe ik zal genieten van dit BK? Als ik in mijn eentje naar de cross kan kijken in de mobilhome terwijl we naar huis rijden. Laat me dan even doen: dat is mijn opperste geluk na zo'n zege. Thibau Nys