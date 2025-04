Met Florian "Francek" Vermeersch als gids in de Hel: "Geloof 100 procent dat Tadej Pogacar de rest kan kloppen"

kalender vr 11 april 2025 11:39

Parijs-Roubaix krijgt er zondag nog een extra smaakmaker bij. Tadej Pogacar (26) maakt zijn debuut in de Hel van het Noorden. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen rekent op de expertise van Florian Vermeersch (26), die geen probleem heeft om zichzelf weg te cijferen en zich al helemaal thuis voelt bij zijn nieuwe werkgever.

Florian Vermeersch werd 2e in 2021, de beruchte regeneditie die Sonny Colbrelli won. Bij zijn nieuwe ploeg UAE Team Emirates stond een rol als kopman in de sterren geschreven, tot superster Tadej Pogacar trek kreeg in een portie kasseien. Pas enkele weken geleden werd de buitenwereld op de hoogte gebracht van zijn deelname. "Ik wist het eigenlijk al toen hij begin februari met Tim Wellens had verkend", lacht Vermeersch. "Daarna reed ik met Tadej de UAE Tour en vertelde hij me dat hij zou starten." "Ik heb er totaal geen wrang gevoel bij. Ik heb hem er zelfs graag bij", benadrukt de kasseivreter, die zijn rol wel ziet veranderen. "We trekken echt wel in functie van Tadej naar Roubaix." "Ergens is dat ook logisch. Hij is de wereldkampioen, heeft net de Ronde gewonnen en verkeert in de vorm van zijn leven. De kans op winst is sowieso met hem het grootst." "Ik heb er dan geen probleem mee om mij weg te cijferen. Maar ik heb ook altijd gezegd: het is niet dat ik er als knecht zelf geen mooi resultaat kan behalen. Parijs-Roubaix verloopt altijd vreemd."

Sprint of solo?

Of we Vermeersch dan als schaduwkopman mogen catalogeren, wil de Oost-Vlaming niet gezegd hebben. "We waren tot nu gefocust op de Ronde en we hebben nog niet echt over zondag gesproken." De nummer 2 van 2021 twijfelt alleszins niet aan de kasseicapaciteiten van zijn kopman. "Hij heeft 2 keer verkend en ook vandaag (vrijdag) rijden we nog een deel van de finale. Hij zal goed op de hoogte zijn en zal niet voor verrassingen komen te staan. Hij weet wat hij moet doen." Spreekt Vermeersch dan over winst? "Het zal moeilijker zijn om Van der Poel en co. eraf te rijden dan in de Ronde, maar ik geloof er 100 procent in dat hij hen kan kloppen. Als de koers lastig genoeg is en als het man tegen man wordt, dan maakt hij een grote kans." "Ik acht hem zelfs in een sprint niet kansloos. Als ik de sprint voor de 2e plaats in de Ronde zag, dan zat iedereen op zijn limiet. Dat is typisch bij zo'n koers na 270 kilometer."

Tadej heeft genoeg power om het absolute vermogen te leveren en het de anderen lastig te maken. Er wordt ook een hele dag mee- en zijwind voorspeld. Dat betekent dat het een lastige en snelle koers wordt en dat is alleen maar in zijn voordeel. Florian Vermeersch

Al zou Pogacar misschien op veilig kunnen spelen met een solo. "Dat is inderdaad het beste plan voor hem", knikt Vermeersch, die weerlegt dat Pogacar het vermogen van zijn concurrenten niet zal kunnen evenaren. Er wordt namelijk aangenomen dat de wattages per kilogram lichaamsgewicht veel minder van belang zijn in deze koers door de afwezigheid van hellingen. Een lichtgewicht als Pogacar komt daarom, op papier althans, beter aan zijn trekken in de Ronde dan in Roubaix. "Hij heeft genoeg power om het absolute vermogen te leveren en het de anderen lastig te maken. Er wordt ook een hele dag mee- en zijwind voorspeld. Dat betekent dat het een lastige en snelle koers wordt en dat is alleen maar in zijn voordeel."

Tadej Pogacar soleerde zondag na de Oude Kwaremont.

Sociaal

Een solo is het handelsmerk geworden van Pogacar. Dat zagen we zondag nog in de Ronde van Vlaanderen. "Of hij dat zo had aangekondigd? Het was wel het plan, ja", geeft Vermeersch toe. "Soms zegt hij zoiets al lachend en dan weet je niet of hij het meent. Maar hij heeft nu bewezen dat hij zo'n solo ook op het vlakke aankan." "Tadej is zo'n ongelofelijk talent. Na een paar maanden met hem in de ploeg schrik ik van niets meer. Hij straalt een bepaalde rust uit." "Dat heeft deels te maken met vertrouwen in zichzelf, maar ook met de omgeving rond hem. Niemand strest te veel." "De sfeer is heel gemoedelijk en dat is belangrijk. Op de dag van de koers is het menens, maar de dagen voordien moet er ruimte zijn om te lachen en te ontspannen. Dan kunnen we nog een wandelingetje doen na het avondeten."

Tadej is graag bij de groep. Hij is sociaal, zondert zich niet af en maakt plezier. Florian Vermeersch

Je merkt het aan hoe Vermeersch over zijn kopman praat: de nieuwkomer voelt zich helemaal in zijn sas bij UAE en naast Pogacar. "Het is indrukwekkend hoe hij met al die aandacht omgaat." "Qua terreinkennis kan hij me niet veel leren in deze koersen, maar qua mentaliteit heb ik wel al veel opgestoken van hem. We starten telkens om te winnen en we kunnen ontspannen wanneer het moet." Ontspannen, het is een term die vaak terugkeert. "Tadej is graag bij de groep. Hij is sociaal, zondert zich niet af en maakt plezier." "Dat komt de groepssfeer alleen maar ten goede. Iedereen gaat dan voor elkaar door het vuur. En in een koers kan die ene kopbeurt dan het verschil maken."

Florian Vermeersch feliciteert zijn kopman in de Ronde.

Franklin the Turtle

Dat Pogacar als "grappenmaker" bestempeld mag worden, ondervond Vermeersch aan den lijve in de UAE Tour. "Ik kreeg er de bijnaam Francek. Dat is de Sloveense naam voor Franklin the Turtle. Tadej en ploegmakker Domen (Novak) vinden dat ik op hem lijk." "Er zijn zelfs al petjes van gemaakt. Ik zal niet snel van die bijnaam verlost geraken en bijna had ik zelfs een tattoo aan mijn rekker." "In een sprintrit in de UAE Tour zei ik dat ik een tattoo zou laten zetten als Tadej zou winnen. In die vlakke etappe heeft hij dan maar een halve dag in de vroege vlucht gezeten. Zoiets triggert hem en vindt hij tof."

Druk? Die leg je jezelf op. Je wil niet de renner zijn die na de finish zegt: "Sorry, ik heb te weinig gebracht." Florian Vermeersch