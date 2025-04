Eli Iserbyt overweegt extra stappen tegen biergooier en gaat dieper in op angst: "Alsof ik geboeid op de slachtbank lag"

kalender di 15 april 2025 17:06

Zijn Instagram-post bleek slechts het topje van de ijsberg. Eli Iserbyt uitte vandaag zijn verontwaardiging op sociale media nadat de beruchte biergooier van de Koppenbergcross zonder straf was weggekomen. In een persoonlijke reactie bij onze redactie gaf de West-Vlaming later op de dag toe hoe zwaar het hem echt raakt. "Elke ronde heb je schrik."

Tussen alle bidon-heisa over Mathieu van der Poel door, vloog er vandaag plots ook een kwade post van Eli Iserbyt op sociale media. De West-Vlaamse veldrijder was afgelopen winter net als zijn Nederlandse compagnon het slachtoffer geworden van een onverlaat langs de kant van een koers. Tijdens de Koppenbergcross kreeg Iserbyt een beker bier in zijn gezicht. Achteraf diende hij een klacht in, maar vandaag maakte de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal bekend dat de man er zonder straf vanaf komt. "Veel beloven, maar als puntje bij paaltje komt ...", vloekte Iserbyt op Instagram. Al was dat slechts een klein deeltje van de gevoelens die echt in hem omgingen. "Ik vind het jammer. Ik ben niet kwaad, maar ontgoocheld", deelde hij in een gesprek. "Het gebeurt te veel naar dezelfde renners."

Ik begrijp dat Mathieu de woorden "poging tot doodslag" gebruikte. Zo voelt het echt. Eli Iserbyt

Vooral de angst is lang blijven hangen bij Iserbyt. "Je voelt je een zwak object", vertelde hij. "Het is een heel naar moment, hoe zwak je bent op dat moment." "Er is geen tijd of ruimte om te reageren of je te verdedigen. Elke ronde heb je schrik. Mensen onderschatten dat effect. Ik begrijp dat Mathieu (van der Poel, red.) de woorden "poging tot doodslag" gebruikte. Zo voelt het echt." "Het is alsof je geboeid op de slachtbank ligt. Je bent een lijdend voorwerp op dat moment en het is iets heel anders dan op café een pint over je heen krijgen, want dan kan je tenminste reageren. Maar dat beklemmende gevoel wordt niet meegenomen in de uitspraak." Zo'n uithaal van zogenaamde 'fans' heeft dus een ferme impact op de mentale staat van de renners. En dat heeft op zijn beurt dan weer invloed op de sportieve resultaten. "De helft van het seizoen hangt ervan af", wees Iserbyt naar de klassementen in het veldrijden. "Het kost je punten en seconden in het klassement en dus bij uitbreiding ook je inkomsten."

Tijd voor een signaal