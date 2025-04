Match van de laatste kans? Hoogmoedige uitspraak kan einde betekenen voor Spurs-coach Postecoglou

Het is nu of nooit voor Tottenham-coach Ange Postecoglou. Na een van de slechtste seizoenen uit de clubgeschiedenis is de Europa League de enige overgebleven prijs die Spurs nog kunnen winnen. Een ophefmakende uitspraak bij aanvang van het seizoen hangt nu als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt van de Grieks-Australische trainer.

"Ik win altijd prijzen in mijn 2e jaar."

Na de 1-0-nederlaag in september tegen Arsenal liet Spurs-coach Ange Postecoglou zich verleiden tot deze gewaagde uitspraak.

7 maanden later lijkt Postecoglou's hoogmoed als een boemerang in het gezicht terug te keren, want de Grieks-Australische voetbaltrainer is al even uitgeschakeld in de FA Cup en Carabao Cup.

Bovendien is de voorlopige 15e plaats van Tottenham Hotspur in de Premier League een evenaring van hun slechtste klassering ooit in de Engelse hoogste klasse.