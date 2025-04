Olympisch zwemkampioen Ahmed Hafnaoui 21 maanden geschorst

De Tunesiër Ahmed Hafnaoui mag bijna twee jaar niet zwemmen. De olympische kampioen op de 400 meter vrije slag van de Spelen in Tokio werd niet op doping betrapt, maar werd op een jaar tijd drie keer niet aangetroffen op de plaats waar hij volgens zijn whereabouts hoorde te zijn.

Ahmed Hafnaoui is voor 21 maanden geschorst wegens een inbreuk op de dopingwetgeving. Hij was drie keer niet op de plaats waar hij hoorde te zijn volgens zijn agenda.

De 22-jarige zwemmer ging akkoord met een schorsing van 21 maanden, die al op 11 april 2024 inging en op 10 januari 2026 afloopt.

Hafnaoui was de nummer 1 op 400 meter vrije slag op de Olympische Spelen van 2020. In baan 8 zwom hij naar goud. Op het WK van 2023 won Hafnaoui de 800 en de 1.500 meter.

Vorige zomer was hij er niet bij op de Olympische Spelen. Na blessures en een tegenvallend WK in 2024 besliste Hafnaoui om niet deel te nemen in Parijs.