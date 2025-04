"Iedereen praat erover, behalve ik": Max Verstappen blijft "zeer ontspannen" in storm over F1-toekomst

De Grote Prijs van Bahrein zindert nog na in Saudi-Arabië. Of toch vooral de toekomst van Max Verstappen. Na zijn 6e plaats vorige week regent het weer geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull, zeker na enkele uitlatingen van zijn entourage. "Ik voel me zeer ontspannen", wuift Verstappen de heisa weg.

"Heel veel mensen praten erover, behalve ikzelf", vertelde hij over zijn eventuele interesse om over te stappen naar een ander team.

In Jeddah, aan de vooravond van de GP van Saudi-Arabië, kreeg Verstappen dan ook een spervuur aan vragen over zijn toekomst.

Kakelvers is het getoeter rond de toekomst van Max Verstappen niet, maar na de sof van vorige zondag in Bahrein is het vuur weer helemaal aangewakkerd.

Ik denk dat wij gewoon allemaal gefrustreerd waren over het resultaat en de zaken die zijn foutgelopen. We geven gewoon allemaal om het team, de mensen die bij ons aan de slag zijn en de resultaten. Dat is normaal.

"Ik wil me gewoon focussen op mijn wagen en wil werken met de mensen in ons team. Dat is het enige waar ik momenteel mee bezig ben in deze sport. Ik ben zeer ontspannen."



Verstappen werd ook geconfronteerd met het bericht dat zijn manager en Marko op voet van oorlog leken te verkeren na hun onderonsje.

"Ik denk dat het gewoon een gesprek was over allerlei onderwerpen, wat volgens mij nog altijd toegestaan is. Wie dat opmerkt, kan dat altijd op zijn of haar manier interpreteren."

