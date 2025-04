Ronnie O'Sullivan bevestigt deelname aan het WK snooker: "Wil er nog meer herinneringen maken"

Met Ronnie O'Sullivan (49) moet je altijd een slag om de arm houden, maar The Rocket heeft bij TNT Sports bevestigd dat hij afzakt naar The Crucible voor het WK snooker. Eerst als analist, daarna aan de tafel als jager op een 8e wereldtitel.

Zijn openingsaffiche tegen Ali Carter doet iedereen al watertanden, maar de vraag is natuurlijk of Ronnie O'Sullivan volgende week op het appel verschijnt voor zijn eersterondematch op het WK snooker.

Ja, zo zegt O'Sullivan bij TNT Sports. Het WK begint zaterdag en komend weekend zal O'Sullivan plaatsnemen op de sofa bij de rechtenhouder als analist.

Dinsdag is hij dan zelf aan zet tegen Carter. "Ik ben er trots op dat ik nog nooit een WK heb gemist", meldt O'Sullivan, die de stilte eindelijk doorbreekt.

"Ik wil nog meer herinneringen maken in The Crucible. Ik heb me goed voorbereid met mijn nieuwe keu. Ik voel me goed voor mijn wedstrijd."



De zevenvoudige wereldkampioen, een eeuwig woelwater, liet de voorbije weken meerdere toernooien schieten, naar verluidt door mentale kopzorgen.