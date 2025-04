"Veel beloven, maar als puntje bij paaltje komt...": Eli Iserbyt ventileert woede nadat biergooier zonder straf wegkomt

Misdragingen van fans in de koers: het blijft jammer genoeg een actueel thema. Na het voorval in de E3 beloofde de politie nochtans "een signaal te geven dat dit gedrag niet zonder gevolgen blijft". Maar die uitspraak schiet nu in het verkeerde keelgat bij veldrijder Eli Iserbyt nadat de biergooier uit de Koppenbergcross zonder straf is weggekomen.