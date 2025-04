VIDEO - 20 jaar geleden won Tom Boonen zijn eerste Parijs-Roubaix in zijn boerenjaar 2005: "Hoeveel geluk..."

Boonen verzilverde dat voorjaar een trilogie: op 26 maart pakte hij de E3, op 3 april zijn eerste Ronde van Vlaanderen en dus op 10 april zijn eerste Roubaix. Op 25 september volgde de wereldtitel als kers op de taart.



De Ronde en Roubaix winnen in 1 week tijd, dat gebeurt niet elk jaar. Boonen was de 9e renner in de geschiedenis die dat kon: "Ik geloof het zelf nog niet goed", klonk het toen meteen na de race. "Ik weet dat het ongelooflijk is wat ik gerealiseerd heb."



"Ik weet hoeveel geluk je moet hebben om een van de twee te winnen en om ze dan alletwee te winnen in 1 week... Misschien kan ik dat nooit meer herhalen." Daarin was hij mis: in 2012 deed hij dat kunststukje nog eens over.