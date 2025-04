Met zijn eerste treffer schiet Verlinden OHL naar zege tegen Standard en gouden zaak in Europe Play-offs

kalender di 22 april 2025 23:00

Standard einde 0 - 1 OH Leuven 25' - Verv. Birger Verstraete door Wouter George 45+1' - Geel - Ibrahim Karamoko 21:33 - Verv. Boli Bolingoli Mbombo door Ilay Camara 47' - Geel - Youssef Maziz 50' - Geel - Wouter George 62' - Verv. Marko Bulat door Andreas Hountondji 63' - Verv. Manuel Osifo door Ayumu Ohata 64' - Verv. Lequincio Zeefuik door Thibaud Verlinden 71' - Verv. Lazare Amani door Sotiris Alexandropoulos 78' - Doelpunt - Thibaud Verlinden (0 - 1) 82' - Verv. Youssef Maziz door William Balikwisha 86' - Geel - Ayumu Ohata 86' - Verv. Boško Šutalo door Yann Gboua Jupiler Pro League - speeldag 5 - 22/04/25 - 20:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Thibaud Verlinden na 78', 0 - 1 78' Thibaud Verlinden 0 - 1 Thibaud Verlinden 78'

Dankzij Thibaud Verlinden heeft OH Leuven zijn eerste zege in de Europe Play-offs beet. Tegen een mak Standard, had het zeker in de tweede helft de bovenhand. Nadat de bezoekers via Schrijvers en Maziz het doelhout troffen, lukte het Verlinden wel om de score te openen. Een antwoord van Standard bleef uit. Daardoor nadert OHL plots tot op een punt van leider Charleroi.



Standard - OHL in een notendop Sleutelmoment Na een reuzekans, een kopbal op de lijn gekeerd en twee schoten tegen het doelkader, lukte het OHL in het slotkwartier toch om de bal in het doel te krijgen. Thibaud Verlinden bleef ijzig kalm wanneer hij opdook voor Epolo. Man van de wedstrijd Negen wedstrijden heeft hij erop moeten wachten bij OHL. Maar nu heeft Thibaud Verlinden eindelijk prijs. Zoals in zijn betere Beerschot-tijden werkte hij vakkundig af en kroonde hij zich als invaller tot de winnaar van een belangrijke match voor zijn ploeg. Opvallend Na vier gelijke spelen, weet OHL eindelijk weer wat winnen is. Met die eerste zege doet het meteen gouden zaak in de Europe Play-offs. Het springt over KV Mechelen en Standard naar de tweede plaats en nadert tot op een puntje van leider Charleroi. De balans van Standard in PO 2 oogt als enige club zegeloos.

In minuut 78 dook Thibaud Verlinden goed weg in de rug van Camara. Als in zijn betere Beerschot-tijden beheerste de flankspeler de rust en plaatste de bal vakkundig voorbij Epolo in doel. Een zucht van ontlading bij hem en bij uitbreiding de hele ploeg. Want de bal leek er maar niet in te willen voor OH Leuven op Sclessin vanavond. Op kansen moest het wel wachten tot de tweede helft. Want het eerste deel van de match werd een non-vertoning van beide ploegen, met welgeteld maar één kans. Daarin ontzegde OHL-doelman Tobe Leysen wel goed Eckert Ayensa een vroege openingsgoal.

Magneet op het doelhout

Na de rust tapten zowel Standard, als OHL (gelukkig) uit een ander vaatje. Enkel OHL kon de betere flow omzetten in gevaartes. Ikwuemesi had altijd de bezoekers wat ademruimte moeten geven. Maar bij een uitgespeelde kans kwam hij zelf in ademnood en trapte voor een bijna leeg doel onbegrijpelijk naast.

Enkele ogenblikken later kreeg hij een herkansing, maar hij zag zijn kopbal op de lijn gekeerd. In de rebound knalde Schrijvers van dichtbij op de lat. En alsof er een magneet aan het doelhout was gekleefd, vlamde ook Maziz bij het aanbreken voor het slotkwartier op de paal.

Net wanneer OHL de hoop op een doelpunt leek op te bergen en zich neer leek te leggen met een vijfde gelijkspel op rij, ontpopte Thibaud Verlinden zich tot de matchwinnaar. Eén met een belangrijke staart, want hij jaagt zijn ploeg naar de tweede plaats in PO 2 tot op een puntje van leider Charleroi.

En Standard... Dat lijkt de gevolgen te dragen van de inspanningen die het moest leveren om in de reguliere competitie onverhoopt mee te strijden voor PO 1. De weinig opgedaagde fans op Sclessin zagen dat het Luikse vat af is. En dat het zegeloos naar de bodem in de Europe Play-offs keldert.

Verlinden: "Eindelijk die zege doet deugd", Leko: "Hoofd omhoog en kritiek aanvaarden"

Thibaud Verlinden (OHL): "Het doet deugd om eindelijk nog eens te winnen, zeker nadat we al veel goed hebben gespeeld in deze play-offs. We konden al eerder winnen, maar nu is het eindelijk zover." Ibe Hautekiet (Standard): "Echt een teleurstelling. We willen echt eens de overwinning halen, maar het lukt ons maar niet. Het sputterde vandaag. Al was het niet allemaal slecht. Toch moeten we meer beginnen creëren. Ik heb veel vragen waarom het zo misliep vandaag. We hadden niet het gevoel dat het niet mogelijk was vandaag. Eigenlijk was het een non-match waarbij een gelijkspel ook kon." Chris Coleman (trainer OHL): "Ik ben heel blij voor de fans, want ze wachten hier al lang op. Ook de spelers verdienen het, want ze worden beloond voor hun uitstekende mentaliteit. Na vier gelijke spelen, bleven we vol voor de overwinning gaan. Want eigenlijk verdienden we al twee keer om te winnen. En wat we niet deden was excuses zoeken, maar er opnieuw tegenaan gaan. Daar ben ik tevreden over" Ivan Leko (trainer Standard): "Wanneer je verliest in voetbal, moet je daar groot in zijn. Hoofd omhoog en kritiek aanvaarden. We moeten opnieuw op zoek naar motivatie in de ploeg om overeind te krabbelen en te vechten, op zoek naar dat tikkeltje meer geluk. Vooral op technisch vlak maken we veel foutjes. Op fysiek vlak geven ze alles, daar kan ik niets op aanmerken. We hadden een lastig seizoen, mensen geven hun leven op om de ploeg te redden. De frustraties die er zijn, zijn er niet alleen door de nederlagen, maar die zijn er al langer. Het is nu even slikken en morgen weer doorgaan.