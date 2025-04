Supersub Jérémy Doku helpt Manchester City met late versnelling en assist aan zege tegen Aston Villa

Jérémy Doku heeft zijn waarde bewezen bij Manchester City. Met een knappe assist lag hij aan de basis van een late overwinning in de topper tegen Aston Villa. Matheus Nunes was de afwerker van dienst. Met Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Amadou Onana stonden nog drie Belgen tussen de lijnen. Door de zege wordt Manchester City opnieuw derde in de competitie, Aston Villa blijft hangen op plek 7.