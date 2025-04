Westerlo boekt eerste play-offzege in geanimeerde wedstrijd bij tienkoppig KV Mechelen

kalender di 22 april 2025 22:27

KV Mechelen einde 2 - 3 Westerlo 23' - Geel - Emin Bayram 28' - Doelpunt - Matija Frigan (0 - 1) 30' - Own goal - Luka Vuskovic (1 - 1) 36' - Geel - Rob Schoofs 41' - Rood - Lion Lauberbach 21:36 - Verv. Emin Bayram door Amando Lapage 60' - Verv. Matija Frigan door Islam Slimani 60' - Verv. Keano Vanrafelghem door Petter Dahl 64' - Doelpunt - Isa Sakamoto (1 - 2) 65' - Verv. Bryan Reynolds door Griffin Yow 65' - Verv. Serhiy Sydorchuk door Alfie Devine 71' - Verv. Geoffry Hairemans door Nikola Storm 71' - Verv. Rob Schoofs door Kerim Mrabti 71' - Verv. Patrick Pflücke door Bilal Bafdili 71' - Doelpunt - Nikola Storm (2 - 2) 77' - Doelpunt - Thomas Van den Keybus (2 - 3) 80' - Geel - Thomas Van den Keybus 83' - Geel - José Marsà 83' - Geel - Bilal Bafdili 86' - Geel - Rafik Belghali 90+2' - Geel - Stephen Welsh 90+4' - Verv. Thomas Van den Keybus door Roman Neustädter Jupiler Pro League - speeldag 5 - 22/04/25 - 20:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Matija Frigan na 28', 0 - 1 28' Matija Frigan 0 - 1 Matija Frigan 28' own goal door Luka Vuskovic na 30', 1 - 1 30' Luka Vuskovic 30' Luka Vuskovic 1 - 1 goal door Isa Sakamoto na 64', 1 - 2 64' Isa Sakamoto 1 - 2 Isa Sakamoto 64' goal door Nikola Storm na 71', 2 - 2 71' Nikola Storm 71' Nikola Storm 2 - 2 goal door Thomas Van den Keybus na 77', 2 - 3 77' Thomas Van den Keybus 2 - 3 Thomas Van den Keybus 77'

Daar is de langverwachte zege in de Europe Play-offs voor Westerlo. In en tegen een tienkoppig KV Mechelen - dat afgelopen weekend een tik incasseerde - klommen de bezoekers tot driemaal toe op voorsprong. De derde keer bleek de goede, al was er in het slot nog een redding op de lijn en hulp van de lat nodig om de 2-3 op het bord te houden. Westerlo doet een prima zaak, Mechelen zakt weg in een strijd die weer open ligt.



KV Mechelen - KVC Westerlo in een notendop Sleutelmoment De wedstrijd ging goed op en neer, tot de spits van KV Mechelen Lion Lauberbach net voor rust moest gaan douchen na een rode kaart. Westerlo had in de 2e helft meer de controle en kon zo het overwicht naar zich toetrekken. Man van de wedstrijd Doelman van Westerlo Andreas Jungdal moest zich vandaag enkele keren onderscheiden. Hij stopte een penalty en hield Westerlo meermaals goed recht met een knappe reflex. In het slot van de wedstrijd werd het nog warm voor zijn voeten, maar de koele Deen bleef keer op keer overeind. Opvallend Westerlo komt voor de 2e keer winnen in het AFAS Stadion en pakt dit seizoen 7 op 9 tegen KV Mechelen. Mechelen blijft achter met een 0 op 6 en kon na het verlies van Charleroi een uitstekende zaak doen in het klassement. Het verschil tussen de leider (Charleroi) en de laatste (Dender) in de Europe Play-offs bedraagt maar 3 punten.

Ai, ai, Lauberbach

Als KV Mechelen en KVC Westerlo elkaar treffen, dan weet je dat er spektakel in de lucht hangt.

Na 20 minuten hadden beide ploegen de doelman aan de overkant al eens getest, maar iets voor halfweg in de 1e helft brak het spektakelstuk volledig open. Na een domme overtreding van Bayram kreeg Hairemans de kans om vanop de penaltystip de score te openen, maar Hairemans besloot zeer slap op Jungdal.

Een dure penaltymisser, want Mechelen zou meteen het deksel op de neus krijgen. Frigan knalde de bezoekers met een droge knal op voorsprong.

De vreugde bij de Kemphanen was van korte duur. Vuskovic werkte amper 4 minuten later de bal ongelukkig in eigen doel. Nadien hielden KV Mechelen en KVC Westerlo elkaar in evenwicht, maar toen volgde het sleutelmoment van deze wedstrijd. Vlak voor de rust ging Lauberbach ondoordacht door op Bayram na een mislukte controle. Scheidsrechter Verboomen toonde een rode kaart. Zo moest Mechelen nog een helft met 10 verder.

Doelpuntenkermis in Mechelen

Met een mannetje meer nam Westerlo het commando over. Na 20 minuten in de 2e helft zag Vuskovic de vrijstaande Sakamoto. Na een enorme dekkingsfout bedankte hij door de bal meteen in doel te tikken. Dit keer was het feestje van de Kemphanen van korte duur. Na mistasten van Lapage kon Storm alleen richting doel. Hij faalde niet en legde de bal koel in het zijnet. In de 78e minuut kwam Westerlo voor de 3e keer op voorsprong. Van den Keybus kopte op een hoekschop de 2-3 beheerst binnen. 3e keer op voorsprong, eindelijk de goede keer voor Westerlo? In de slotfase werd het nog warm in de 16 van Westerlo. Jungdal kon in extremis nog een bal van de lijn wegwerken en Hammar trof de deklat met een schicht. In het slot gingen de poppetjes nog even aan het dansen, maar Westerlo bleef overeind en pakt zo zijn eerste driepunter van deze Europe Play-offs. KV Mechelen blijft achter met 0 op 6.

Fred Vanderbiest: "Dit tart alle verbeelding"

Thomas van den Keybus (Westerlo): "Het doet veel deugd om opnieuw te winnen, zeker op deze manier. We moeten de 1e helft beter uitspelen, zodat we niet meer in gevaar komen. Zaterdag gaan we er opnieuw volle bak voor." Nikola Storm (Mechelen): "Frustrerend, hè? We verdienen vandaag zeker een punt omdat we de 2e helft met 10 man spelen. We komen nog dicht bij, maar het is erg zuur." Timmy Simons (coach Westerlo): "Een bewogen wedstrijd. Er waren genoeg kansen langs beide kanten. We hebben voldoende geprobeerd om de wedstrijd te winnen, ook Mechelen heeft dat met 10 man gedaan trouwens. Het staat nu allemaal weer dicht bij elkaar. Het gaat nog spannend worden." Fred Vanderbiest (coach Mechelen): "Ik ben trots op mijn spelers. Het plannetje klopte vandaag gewoon. Dan maak je alles mee wat je in een wedstrijd kan meemaken: een doelpunt, een rode kaart, een penalty gemist, … We hebben een aantal dingen gezien dat toch alle verbeelding tart. We kijken alleen naar onszelf en ik ben een trotste coach. Op basis van het laatste kwartier kunnen we hier zelfs winnen. Een punt had zeker verdiend geweest."