Wat denken de Belgische kanshebbers in de Amstel Gold Race? Nys straalt vertrouwen uit: "Alle signalen waren positief"

kalender zo 20 april 2025 10:52

Ook in deze Amstel Gold Race draagt de topfavoriet een regenboogtrui. Enkele ijzersterke Belgen zullen Tadej Pogacar vandaag onder vuur proberen te nemen. Wat zijn hun verwachtingen bij de start in Maastricht?

Remco Evenepoel: "We zullen zien of ik gerecupereerd ben van de Brabantse Pijl. Gelukkig heb ik eventjes om er weer in te komen, want de start is niet al te moeilijk. Ik kan meebollen en dan hoop ik op frisse benen in de finale." "Deze koers wordt meer afmattend. Het zal minder explosief zijn dan vrijdag. Er zal bij iedereen vermoeidheid in de benen zitten en dat maakt wringen en positioneren makkelijker." "Dat Tadej (Pogacar) niet verbaasd was over mijn niveau? Het is altijd makkelijk om dat te zeggen, maar zoals we weten: vrijdag was niet het sterkste deelnemersveld, dit is een ander peloton. Ik maak er gewoon het beste van."

Van Aert: "Koers zal van ver gereden worden"

Wout van Aert: "Ik denk dat ik hersteld ben van vrijdag. Het was een korte koers, maar wel zwaar, ja. Al had ik daarvoor een rustige week gehad. Ik denk dat het de goeie aanpak is geweest." "De andere finale is mooi voor deze koers, want de Cauberg is toch iconisch. Ik begrijp de beslissing wel. Of het in mijn voordeel is, moet nog blijken. De koers zal sowieso van ver gereden worden." "Of ik nog vertrouw op mijn sprint? Goeie vraag (grijnst)."

Nys: "Hoop dat ik alles juist heb aangepakt"

Thibau Nys: "Dit is een hele mooie koers. Ik heb heel veel beelden bekeken en ik heb ook enkele keren verkend. Het is prachtig, een koers die misschien in de toekomst op mijn lichaam geschreven is." "Ik heb echt wel het gevoel dat dit het grootste is waar ik al naartoe heb gewerkt. Het is een ander soort sfeer die ik ervaren heb tegenover bijvoorbeeld een WK veldrijden." "Ik voel me heel goed en alle signalen waren positief. Ik hoop dat ik deze week alles juist heb aangepakt om het beste in mezelf naar boven te halen." "Iedereen praat nu over de nieuwe finale, maar dat zal het koersverloop weinig beïnvloeden. De koers zal al lang voor de laatste Cauberg beslist zijn."

Van Gils: "Tevreden over mijn vorm"