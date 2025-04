Leider Charleroi krijgt tik: efficiënt Dender houdt 3 punten thuis en maakt Europe Play-offs nog spannender

Erop en erover dacht het spitsenduo Nsimba - Scheidler. Een diepe bal van die eerste in de rug van de Charleroi-defensie bereikte de Franse topschutter van Dender en die werkte knap gekruist af: 2-1. Charleroi kon nadien nooit meer een vuist maken en kon zichzelf voor het hoofd slaan dat het in de eerste helft de wedstrijd al niet had doodgemaakt. Ondanks de nederlaag blijft Charleroi wel op kop in de Europe Play-offs. Dender haalt thuis 7/9 en komt op 3 punten van Charleroi.

Daan Heymans (Charleroi): "We mogen niet overdrijven"



"Een beetje te veel zelfvertrouwen", verklaarde Heymans het grote verschil tussen de 1e en 2e helft van Charleroi. "In de eerste helft hadden we alles onder controle, krijgen we kansen, maar zijn we iets te weinig killer. Wanneer we vervolgens 0-1 voor komen, willen we plezier maken, maar daarin mogen we ook niet overdrijven.

"Wij zijn op ons best als we simpel spelen. We moeten gewoon die 0-2 maken en dan wordt het een heel andere wedstrijd. In de 2e helft waren we gewoon niet scherp en creatief genoeg. Vanavond moet iedereen in de spiegel kijken en over een paar dagen kunnen we reageren tegen dezelfde tegenstander."

Rik De Mil (coach Charleroi): "We vergeten de match dood te maken"



"We hadden hier nooit mogen verliezen, maar het is onze eigen schuld", aldus een gefrustreerde Rik De Mil. "We spelen een goede eerste helft, maar we vergeten de match dood te maken. Ik had het gevoel dat het soms te gemakkelijk ging. In de 2e helft maken we individuele fouten waaruit zij scoren. We moeten gewoon efficiënter zijn en de wedstrijd sneller beslissen."



Vincent Euvrard (coach Dender): "Inbreng van Viltard was bepalend"



"We misten wat voetballend vermogen in de 1e helft", begon Euvrard zijn analyse. "De inbreng van Viltard in de 2e helft was heel bepalend. We verlegden vanaf dan beter het spel en vonden de ruimtes. Als je dan die 1-1 scoort, zorgt dat voor extra energie. Zij moesten vanaf dan ook meer risico's nemen en zo konden we ze pijn doen in de omschakeling zoals bij de 2-1. Daarna moesten wij alleen de rangen gesloten houden. Op basis van de 2e helft winnen we verdiend, maar we waren wel onbestaande in de eerste helft."