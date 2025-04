Peter Vandenbempt ziet Union plots als grote uitdager van Club: "Maar wat was de kampioen weer overrompelend sterk"

kalender ma 21 april 2025 09:41

Het paasweekend heeft de Champions' Play-offs stevig op hun kop gezet. Voor het eerst gaat Club Brugge aan de leiding na een fikse uithaal in Gent, terwijl ook Union maar blijft winnen. Racing Genk moet na 7 maanden dan weer zijn troon afstaan. "En zo staat het de komende week toch onder grote druk tegen Antwerp", schat Peter Vandenbempt in.

Genk liet zich vangen

Jupiler Pro League

KRC Genk einde 1 - 2 Union

Voor het eerst in 7 maanden is Genk leider af. Dat zal toch een enorme klap zijn. Zo'n nederlaag buitenshuis zoals tegen Club Brugge vorige week - met een penalty in de slotminuut - dat kan gebeuren. Je kan niet altijd en overal winnen. Maar het gaat er dan om hoe je daarop reageert. Zeker thuis, tegen een concurrent. En tot dusver had Racing Genk zich dit seizoen bij die schaarse nederlagen telkens herpakt, maar nu dus niet. De allereerste 0 op 6 en vooral ook de manier waarop, die komen toch aan. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie was er ook al wat twijfel gerezen over Racing Genk. Ze waren niet meer zo overtuigend. Maar dan pakte de leider uit met een glansprestatie tegen datzelfde Union. Nu speelde het een matige wedstrijd en verloor het, vrees ik, ook niet onterecht. Al vond ik dat die penalty waarmee Union op voorsprong kwam nooit had moeten worden gefloten, maar goed.

Genk staat nu wel onder grote druk voor die 2 duels die eraan komen tegen Antwerp. Peter Vandenbempt

Genk is ook nooit zichzelf geweest. Het heeft zich laten vangen door het spel van Union, dat er de wedstrijd van gemaakt heeft zoals ze dat daar graag hebben. Een beetje provocerend, overtredingen tot op de rand van wat de scheidsrechter toelaat. En dat was naar mijn gevoel te veel en te ver. Voor de rust was het toch een ordinaire schoppartij. Dat heeft de jonge ploeg van Genk voor het eerst dit seizoen gedestabiliseerd. Te veel jongens bleven ook te ver beneden hun niveau. En Union heeft voor alle duidelijkheid toch meer gedaan dan alleen maar viriel duelleren. Ze waren na de pauze ook gewoon de betere ploeg en zelfs een periode redelijk indrukwekkend. Ze hadden nog veel meer doelpunten kunnen maken met die sterke Promise David. Vorig jaar boekten ze 0 op 12, nu 12 op 12. Dat heet dus vooruitgang. En Genk staat nu wel onder grote druk voor die 2 duels die eraan komen tegen Antwerp. Dat moet een 6 op 6 worden. Misschien ben je dan wel opnieuw gelanceerd.

David was andermaal beslissend.

Anti-fair play

Ook de onsportieve actie met die tweede bal die op het terrein gegooid werd vanaf de bank van Union, is blijven hangen. Wat mij betreft, kan je niet veel lager vallen als sportman. Het is een daad van totale anti-fair play. Dat heb ik op het hoogste niveau enkel een keertje gezien bij Atletico Madrid. Wellicht niet toevallig, want er zit toch veel Atletico in het DNA van Union. En oké, je ziet wel vaker dat men de bal snel weer het veld opgooit om een snelle ingooi te verhinderen, dat hoort natuurlijk ook niet. Maar dit was midden in een actie en totaal onverdedigbaar. Ik kan me echt niet voorstellen dat de bestuurders van Union dit leuk vonden. Coach Pocognoli ook niet, want het is toch kwalijk voor het imago van de club. En wat ik zei: dat imago heeft Union al een beetje. Het heeft nu eenmaal spelers als Burgess en Mac Allister, die de grenzen opzoeken, graag hun voet eens laten hangen of het publiek provoceren. Burgess kickt daarop en leeft daarvan. Dan moet Pocognoli ook niet verbaasd zijn als iemand als Fink daar een opmerking over maakt. Maar we herhalen het nog eens: Union is wel veel meer dan dat. Dat hebben ze gisteren ook nog eens getoond.

De materiaalman van Union gooide een tweede bal op het veld.

Schaamte in Gent

Jupiler Pro League

KAA Gent einde 0 - 5 Club Brugge

Na het voorbije weekend rees de vraag: wie doet Club Brugge nog wat? Union, misschien. Dat gaan we zien donderdag en zondag, want dan krijgen we een dubbele confrontatie tussen Club en Union. Die laatste werpt zich met zijn overwinning van gisteren plots weer op als dé grote uitdager. Zo gaat dat in de play-offs, dat kan over een week alweer anders zijn. Maar Gent-coach Milicevic was na de wedstrijd beschaamd, zei hij. Terecht. Voor de fans van Gent is dit de match van het jaar. Als je je dan zo gewillig naar de slachtbank laat leiden en niets van strijd levert, is dat inderdaad pijnlijk. Al was Gent zelfs met veel meer strijd ook kansloos geweest tegen dit Club Brugge. Overrompelend sterk was de kampioen toch weer, met een verschroeiend tempo. Dat kan geen enkele andere Belgische club bijbenen.

Individueel en collectief is Club op het goeie moment in topvorm. Peter Vandenbempt

Jashari en Vanaken, in zijn 500e wedstrijd, waren weer outstanding. Ook lastminute-invaller Vermant was heel goed en efficiënt en de beste Tzolis is terug. Enfin, individueel en collectief is Club op het goeie moment in topvorm. Ze voetballen ongenaakbaar, met de air van: "wie doet er ons wat?". De volle focus is er ook, zelfs een heel stuk in de tweede helft. En met indrukwekkende pressing en baltempo. Ik zeg het nogmaals: dit is Champions League-niveau. Maar ik ben wel benieuwd wat het donderdag wordt. Want Union gaat dan hetzelfde proberen te doen als gisteren met Genk, maar Club heeft wel wat meer metier. Het is niet zo snel van de wijs te brengen als Genk. Het wordt wel wat, denk ik, donderdag in Jan Breydel.

Vermant was goed én efficiënt, Tzolis heeft zijn topvorm weer beet.

Kreupele paarden

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 0 - 0 Antwerp

Anderlecht en Antwerp pakten dit weekend eindelijk een punt. Eentje is beter dan geentje, denk ik dan. En achteraf hadden ze in de beide kampen toch enigszins progressie gezien. De nadruk werd vooral gelegd op het positieve. En dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ik vond het toch gewoon een tragisch slechte wedstrijd tussen twee ploegen - zoals Besnik Hasi ook aangaf - die uit vorm zijn en zonder vertrouwen staan te voetballen. Na de rust was het iets beter en aan de laatste 10 minuten gaan ze toch allebei nog het gevoel overgehouden hebben dat ze konden winnen. Het schoot plots alle kanten op.

Als je ook Gent nog zag strompelen en struikelen tegen Club, dan is het voor plaats 4 toch echt een koers van kreupele paarden. Peter Vandenbempt

Anderlecht had echt nog een concrete kans of 4 en zonder een sterke Lammens had het gewoon gewonnen. Aan de andere kant was er Antwerp dat af en toe wat beter voetbalde en zelf ook 3 of 4 momenten kreeg waarbij het met wat meer overzicht ook aan echte kansen kon geraken. Maar los van dat spectaculaire slot vond ik het een troosteloze wedstrijd. Als je dan later op de avond ook Gent nog zag strompelen en struikelen tegen Club, dan is het voor plaats 4 toch echt een koers van kreupele paarden. Uiteindelijk zal er dan wel één over de eindmeet vallen, maar voor fiere clubs en supporters als Anderlecht, Gent en Antwerp zijn het echt geen vrolijke tijden.