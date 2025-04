Met Promise David in hoofdrol is Union klaar om geschiedenis te schrijven: "In de eerste helft was hij helemaal niet goed"

Het is pas in de Champions' Play-offs dat de 1m95 lange topschutter zijn volledige potentieel laat zien. Met 5 doelpunten in de eerste 4 wedstrijden eist hij de hoofdrol op in de 12 op 12 van de Brusselaars.



Nog een overwinning extra en Union is de beste starter ooit aan de play-offs. Een groter contrast met vorig seizoen is nauwelijks denkbaar, toen ze met een 0 op 12 al vroeg hun titelkansen verspeelden.



"We hadden niets te verliezen", zegt David zelf. "Zo snel mogelijk naast Genk staan, was ons doel bij het ingaan van de play-offs. We zijn dus blij met hoe wij ons presenteerden op het veld."