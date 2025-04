De "valse" verrader van Wout van Aert, die "tegen zijn zin" naar de Tour moet: wie is Amstel-winnaar Mattias Skjelmose?

Niet Remco Evenepoel of Tadej Pogacar, maar wel Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) kreeg het grootste Amstel-glas op het podium van de Gold Race. Wie is de 24-jarige Deen, die zijn voet tussen de allergrootsten komt zetten?

Remco Evenepoel zal goed geweten hebben welk vlees hij gisteren met Mattias Skjelmose in de kuip had. Want hij liep de Deen bij de junioren al een eerste keer tegen het lijf.

In de Vredeskoers was Skjelmose in 2018 "the best of the rest" na een ontketende Evenepoel, die zijn voetbalschoenen toen nog maar net op zolder had gezwierd.

De Denen wreven zich in de handen met hun nieuwe goudklompje.

Maar enkele weken na die 2e plek achter Evenepoel volgde de ontnuchtering: Skjelmose wordt betrapt op methylhexanamine.

De UCI was ervan overtuigd dat het verboden product door een vervuild voedingssupplement in het lichaam van de 18-jarige Deen was terechtgekomen. Daardoor moest Skjelmose maar 10 maanden aan de kant staan.