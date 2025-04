Karl en José weten wie zal "herbronnen" en analyseren de sprint in de Amstel: "Remco Evenepoel liet zich verleiden"

Er hing een nieuwe monotone koers in de lucht, maar de Nederlandse heuvels inspireerden het peloton tot een bijzonder boeiende Amstel Gold Race. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer genoten met volle teugen. "Met alle respect voor Pogacar, maar voor elke wielerfan was dit een verademing", klinkt het.

"Die 10 kilometer zijn er misschien te veel aan geweest. Maar toch: geen excuses. De koers is gereden en we hebben een mooie winnaar gekregen."

José : "Het was een foutje. Pogacar was heel gretig. Ik denk dat hij zelf nog wel gewacht zou hebben, maar hij was er dan toch vroeger aan begonnen."

José : "Dat blijft ons bij, Pogacar die wordt ingelopen. In de achtervolging hebben Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose elkaar gesteund en gebruikt. Het is gebeurd."

Karl : "We hebben een geweldige koers gezien. Tadej Pogacar wordt toch nog tot de orde geroepen. Dat is op zich al een opmerkelijk gegeven."

Karl : "Een mooi momentje - we keken naar elkaar - was toen Evenepoel aansloot en meteen doorging met een inspanning. Pogacar stond onder druk."

Karl : "Het gaat over spankracht, niet over kloppen."

Karl : "Leg alle puzzelstukjes bij elkaar en we hebben de 3 beste renners in koers gezien. Dit parcours liegt niet."

José : "Ja en neen. Hij liet zich verleiden door Pogacar, die nog niet begonnen was. Hij zag een trui bewegen en dat is des doods. Je zit klaar, je wacht en dan komt die flauwe beweging en ben je vertrokken."

Karl: "Woensdag komen we deze mannen weer tegen in de Waalse Pijl."

José: "Zeker. Je zou kunnen denken: misschien is Evenepoel de man in stijgende lijn, waardoor hij met de beste papieren aan de start staat."

Karl: "Mag hij zonder schrik voor Pogacar naar Luik?"

José: "Natuurlijk. Respect is er, maar geen schrik. En Pogacar zal even herbronnen, want dit is hij nog niet vaak tegengekomen."

Karl: "De kanttekening is wel dat Pogacar Roubaix gereden heeft."

José: "Het is niet dat hij nu in zak en as zit, hé. En Evenepoel mag ook niet denken dat er geen probleem was, want hij was niet mee op de Keutenberg. Er is denkwerk, maar dit biedt perspectieven."