"Echt een rondje voor Van Aert": bondscoach Angelo De Clercq wikt en weegt Belgische kansen op WK veldrijden

do 30 januari 2025 06:15

Van de junioren tot de elite. Op het WK veldrijden in Liévin zullen we in alle reeksen een felbevochten titelstrijd zien. Hoe liggen de kaarten voor België? Bondscoach Angelo De Clercq schat in elke categorie onze kansen in.

Junioren vrouwen (zaterdag 11 uur)

"Bij alle Belgische WK-deelnemers hebben we de top 12 als doel vooropgesteld. Dat is bij de vrouwen junioren ook de ambitie", onderstreept bondscoach Angelo De Clercq.



"Van het Belgische trio is Sanne Laurijssen de enige tweedejaarsjuniore. We hopen met haar rond die 12e plek uit te komen."



"Laurijssen krijgt zaterdag een parcours dat haar gunstig gezind is, want ze houdt van trage crossen."



"Lisa Maes en Zita Peeters zijn twee eerstejaarsjunioren. Ze komen in Liévin ervaring opdoen met het oog op volgend jaar, waar we met hen dan hopelijk kunnen mikken op de top 10."



Sanne Laurijssen (centraal) is de grootste Belgische troef bij de vrouwen junioren.

De topfavoriete(s):



"De Canadese Rafaelle Carrier reed net voor de kerstperiode heel sterk met winst in Hulst en Zonhoven."



"In Besançon (29 december) waren de Fransen dan weer dominant door het volledige podium te bezetten: 1. Lise Revol 2. Jeanne Duterne 3. Lison Desprez."



"Verwacht dus maar dat het sterke Franse blok op het WK in eigen land goed voor de dag zal komen met meerdere pionnen in de top 10."

Lise Revol is bij de junioren een van de Franse kopstukken.

Beloften mannen (zaterdag 13 uur)

"2 Belgische beloften op het WK-podium? Het kan, maar dat zal niet eenvoudig zijn", schat bondscoach De Clercq in.



"Nederland heeft bij de beloften de uitgesproken favoriet: Tibor Del Grosso. Zijn grootste uitdager is Jente Michels."



"Michels heeft dit seizoen een periode gehad waarin hij vooraan meestreed bij de profs. In Liévin krijgt hij een parcours op zijn maat met veel hoogtemeters."



"Op het BK was Michels niet super en ook in Hoogerheide was het niet top. Maar hij heeft alles op dit WK gezet en heeft daar de laatste weken ook naar toegewerkt."



"Bij de Belgen zijn we sterk in de breedte met ook nog Belgisch kampioen Aaron Dockx, Yordi Corsus, Kay De Bruyckere en Seppe Van Den Boer. Zij kunnen allemaal vooraan meedoen zaterdag."



Jente Michels is de Europese beloftekampioen in het veld.

De topfavoriet:



"Titelverdediger Tibor Del Grosso domineert deze categorie. Wij moeten bijna rekenen op een mindere dag of pech van de topfavoriet om kans te maken op de wereldtitel."



"Het gastland pakt uit met de sterke tandem Aubin Sparfel/Léo Bisiaux. Die zullen er vooraan zeker tussen zitten."



"Hou ook de Italiaan Stefano Viezzi in de gaten. Hij werd vorig jaar wereldkampioen bij de junioren en is de laatste weken heel goed op dreef."

Tibor Del Grosso is de topfavoriet bij de beloften.

Elite vrouwen (zaterdag 15 uur)

"Een Belgische medaille is niet realistisch. De elite vrouwen is de laatste jaren een heel brede categorie geworden."



"Daarom vind ik het mooi dat (de afscheidnemende) Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle dit seizoen vaak standhielden in de top 10. Ik hoop dat ze dat zaterdag ook kunnen."



"Onze 3e vrouw bij de elite is Julie Brouwers. Ze komt over uit de beloftecategorie, heeft meteen een stap gezet en presteerde heel goed in de Wereldbeker."

Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle.

De topfavorietes:



"Op deze omloop zie ik vooral Lucinda Brand en Fem van Empel als de grootste kanshebbers op de wereldtitel."



"Of Nederland van de wereldtitel te houden is in deze categorie? Dan moet het al serieus mislopen voor onze noorderburen."

Krijgen we bij de vrouwen een duel tussen Fem van Empel en Lucinda Brand?

Junioren mannen (zondag 11 uur)

"Dit wordt een heel onvoorspelbare wedstrijd, want aan de top rijdt een tiental renners van ongeveer hetzelfde niveau", schetst Angelo De Clercq.

"Met Giel Lejeune, Arthur Van Den Boer en Mats Vanden Eynde hebben we 3 troeven voor het podium."



"Lejeune is een eerstejaarsjunior, stond een tijdlang op kop in de Wereldbeker en pakte in het begin van de kerstperiode uit in Hulst: hij won toen met bijna een halve minuut voorsprong. Dat is dus veelbelovend."



"Van Den Boer was heel sterk in de periode rond het BK. Vanden Eynde eindigde vorig weekend 2e in Hoogerheide. Het zal afhangen van de vorm van de dag wie van die 3 Belgen hopelijk op het podium staat."

Giel Lejeune is 16 jaar jong.

De topfavoriet(en):



"Die komen vooral uit Italiaans-Franse hoek. De Italiaan Mattia Agostinacchio is de Europese kampioen en reed ook heel sterk in Benidorm."



"Bij de Fransen is het uitkijken naar het duo Théophile Vassal/Soren Bruyère. Die laatste kroonde zich als eerstejaarsjunior tot eindwinnaar van de Wereldbeker."

Mattia Agostinacchio is een van de grote kanshebbers bij de junioren.

Beloften vrouwen (zondag 13 uur)

"Het is jammer dat we Fleur Moors (geplaagd door ziekte) in deze categorie niet aan de start hebben."



"Xaydée Van Sinaey is onze vooruitgeschoven vrouw. Maar ze beleeft niet haar gemakkelijkste winter."



"Van Sinaey had een moeilijk seizoensbegin en werd ziek na het BK. Daardoor heeft ze sindsdien geen cross meer gereden."



"Gelukkig heeft Van Sinaey de voorbije periode goed kunnen trainen met haar ploeg. We hopen dat ze volledig hersteld is en richting de top 10 kan kijken."



Sterre Vervloet is de 2e Belgische belofte op het WK. "Voor haar hopen we op de top 12."

Xaydee Van Sinaey sukkelde na het BK wat met haar gezondheid.

De topfavoriete:



"Zoe Bäckstedt (GBr) zou zelfs bij de elite vrouwen meestrijden in de vuurlinie. Ze rijdt indrukwekkend en is met stip de topfavoriete bij de beloften."



"De Luxemburgse Marie Schreiber zal ook meebikkelen. Maar het parcours is sowieso in het voordeel van Bäckstedt."

Zoe Bäckstedt is de superfavoriete bij de vrouwen beloften.

Elite mannen (zondag 15 uur)

"Wout van Aert kan het dichtst in de buurt van Mathieu van der Poel komen."



"De WK-omloop is echt een rondje voor mannen met inhoud. Dan komt Wout uiteraard naar voren. Al is Van der Poel natuurlijk ook iemand met veel inhoud, wat kan hij niet?"



Op papier krijgen we na dat duo een strijd voor de bronzen medaille. "We hebben 8 Belgen die daarvoor in aanmerking komen."



"Ik denk bijvoorbeeld aan Emiel Verstrynge en Joran Wyseure, die respectievelijk 2e en 3e werden in Dendermonde op een heel zwaar parcours."

Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Hoeveel Belgische medailles?

Vrijdagmiddag vaardigt België ook een zestal af voor de mixed relay. "Daar lijken Frankrijk en Groot-Brittannië de sterke landen", voorspelt Angelo De Clercq.



"Die 2 landen trekken naar de mixed relay met favorieten bij de vrouwen junioren en beloften. Het wordt zaak om tegen die rensters zo goed mogelijk stand te houden."



Met hoeveel Belgische medailles is bondscoach Angelo De Clercq tevreden bij zijn WK-vuurdoop?



"Een tweetal weken geleden zei ik 4 medailles en daar blijf ik bij."



"Vorig jaar scoorden we niet bij de junioren en het zou me deugd doen als dat dit weekend wel lukt. Die categorie verzekert namelijk de instroom van talenten in het veld."