Goalgetters uit binnen- en buitenland en toekomstige nummer 1 van de Flames? 5 weetjes over de bekerfinale Anderlecht-Standard

Op paasmaandag spelen de RSCA Women en Standard Fémina de finale van de Beker van België in Leuven. Je kan de wedstrijd rechtstreeks bekijken op VRT1 en via livestream. Met 5 weetjes warmen wij je op voor de topmatch.

Een grote favoriet is er maandag niet. "Anderlecht mag de reguliere competitie dan wel met 14 punten voorsprong hebben afgesloten, Standard staat er altijd in de grote wedstrijden", weet onze commentator Eddy Demarez.

"Het ziet er dus naar uit dat we verlengingen krijgen in de finale", knipoogt Eddy Demarez. "Of nog beter: strafschoppen."

Voor het eerst dit seizoen zal er een winnaar uit de bus komen in de klassieker tussen Anderlecht en Standard. In de reguliere competitie van de Super League eindigde het duel drie keer op een gelijkspel.

Anderlecht had ei zo na niet in de finale gestaan. In de halve finales tegen Racing Genk had het team strafschoppen nodig om zich te kwalificeren.

Na 90 minuten stond het 1-1, na 120 minuten 2-2. De penaltyreeks eindigde op 4-2 in het voordeel van Anderlecht.

Standard plaatste zich vlotter. Het zadelde de toenmalige competitieleider OH Leuven op met een stevige nederlaag: 4-1.