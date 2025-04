LIVE (11.40 uur): Na een klavertjevier van Lorena Wiebes zoekt Scheldeprijs voor het eerst een andere winnares

Vijfde Scheldeprijs

Om 11.40 uur vertrekken de vrouwen voor hun vijfde editie van de Scheldeprijs. 130 kilometer later mogen ze wellicht spurten om de winst in Schoten.



Het parcours is vrij gelijkaardig aan dat van de mannen. Dat betekent dat er ook 3 lokale rondes zijn voor de vrouwen rond 14.40 uur finishen in de Churchilllaan.