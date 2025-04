Jonge Wolf Jasper Schoofs, van de schoot van Benoot naar het WK-podium: "Nu al weegschaal naast mijn bed zou niet werken"

Terwijl de grote kanonnen momenteel in de klassiekers strijden voor de zege, timmeren heel wat jongeren aan de weg om ooit profrenner te worden. In zijn podcast 'Jonge Wolven' gaat Christophe Vandegoor op bezoek bij de toppers van morgen. Belofte Jasper Schoofs praat in deze aflevering over M&M's, een kippenkraam en de weegschaal.

Jasper Schoofs zette zich vorig jaar op de kaart bij de Belgische wielerliefhebbers met zilveren medailles in het tijdrijden op zowel het EK als het WK voor junioren. Als kind proefde hij van lopen, judo en breaking, "maar wielrennen was het leukste". De liefde voor wielrennen zat er nochtans niet vanaf zijn geboorte in. Maar een dagje in het zog van een verzorger van Lotto tijdens de Druivenkoers in Overijse zorgde voor een kentering. "Daar is het vuur voor de koers beginnen te branden", vertelt Schoofs in de podcast. "In de auto zat ik zelfs op de schoot van Tiesj Benoot."

Het zou voor mij niet werken als er nu al een weegschaal naast mijn bed zou staan. Jasper Schoofs

Sinds dit jaar rijdt Schoofs als belofte bij het opleidingsteam van Soudal - Quick Step. Onlangs maakte hij zelfs zijn debuut in een profkoers. In de Franse wedstrijd La Roue Tourangelle zat hij in de vroege vlucht die pas in de finale gegrepen werd. Schoofs probeert stap voor stap te gaan. "Het zou voor mij niet werken als er nu al een weegschaal naast mijn bed zou staan. Ik moet nog marge hebben voor later." "Ik probeer ook zo weinig mogelijk af te weten van trainings- en voedingsleer. Ik wil niet het oordeel van mensen die er wel iets van afweten in twijfel trekken." Voor zijn 19 jaar maakt Schoofs een volwassen indruk. "Mijn vader houdt me met mijn voeten op de grond. En sinds ik voor school stage heb gelopen in een fabriek kruip ik geen enkele dag meer tegen mijn zin op de fiets."

Het verhaal van de M&M's