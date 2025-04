De sterren voor de Scheldeprijs: twee Belgische top- en twee Belgische schaduwfavorieten in Schoten

kalender wo 9 april 2025 06:11

Een duel Philipsen tegen Merlier in Schoten?

Tussen de Ronde en Roubaix is het sprinten geblazen in de Scheldeprijs. Daar gaan onze kenners vanuit. Zij rekenen niet op een aanval tot de finish, ze plukken de snelle mannen uit het deelnemersveld voor de traditionele massasprint in Schoten.

⭐⭐⭐

Vorig jaar won Tim Merlier in Schoten, het jaar ervoor brulde de turbo van zijn ex-ploegmaat Jasper Philipsen het hardst in de Churchillaan. Voor ons panel is het duidelijk: zij mogen zichzelf ook dit jaar de topfavorieten noemen in de Scheldeprijs. Na ritzeges in het Midden-Oosten en in Frankrijk (Parijs-Nice) aast Merlier op zijn eerste seizoensoverwinning in eigen land. Philipsen kende de laatste weken wat pech en hoopt de draad weer op te pikken. Hij mikt na Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn tweede seizoenszege.

⭐⭐

Ook de schaduwfavorieten koersen op eigen bodem. De Nederlandse kampioen Dylan Groenewegen begint op zijn grondgebied, de Belgen Milan Fretin en Gerben Thijssen finishen op hun grondgebied. Fretin is de enige van de drie die dit jaar al gewonnen heeft. Hij opende zijn seizoen met een zege in Almeria (Spa) en deed er daarna ook een zege bij in de Algarve (Por).

⭐