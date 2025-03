Belgisch talent, een sprookje en Puck Pieterse: Fenix-Deceuninck wil de klassiekers mee kleur geven

In de aanloop naar het openingsweekend leggen we ons vergrootglas op de beste vrouwenteams. Wie zijn de kopvrouwen? In welke koersen willen ze scoren? En welk talent moeten we in het oog houden? Voor Fenix-Deceuninck heeft algemeen manager Philip Roodhooft een pasklaar antwoord op al die vragen.

"Puck begint er aan in de Omloop en doet daarna het Italiaanse drieluik Strade-Binda-Sanremo. Of ze na Parijs-Roubaix nog klassiekers rijdt, valt nog af te wachten."

Pieterse stapelde vorig jaar al de top 10-plaatsen op in de klassiekers. "Waar haar grenzen liggen, weten we niet."

"Het grote doel met onze ploeg is om een beter voorjaar te rijden dan vorig jaar. We willen meer het wedstrijdbeeld kleuren, zonder vooraf te zeggen dat we hier of daar willen winnen."

Puck Pieterse was afgelopen winter ook te bewonderen in het veld.

Julie De Wilde zal vooral uitgespeeld worden in de Vlaamse klassiekers. "3 jaar geleden werd ze al 2e in Dwars door Vlaanderen. Dat is een koers die in haar kraam past, net als Nokere Koerse."

"Ze werd toen 2e in de Omloop van het Hageland, 3e op het EK tijdrijden en 5e op het WK op de weg. Die versie van Schweinberger hebben we vorig jaar niet gezien. Maar we denken dat ze dat nog altijd kan."

2. Welk talent moeten we in de gaten houden?

Roodhooft benadrukt dat er veel talenten zijn die kunnen openbloeien. "Daarom hebben we er bewust voor gekozen om verder te investeren in de omkadering met dezelfde renners."

"Ik ben ook benieuwd naar wat Sara Casasola op de weg kan brengen. Het is ook kijken of Marthe Truyen kan bevestigen."

"Flora Perkins is een interessante allrounder. Ze kan uit de voeten op kasseien en rijdt goed bergop, kijk maar naar haar 11e plek in de Tre Valli Varesine vorig jaar."

"Vorig jaar kwam Pieterse uit de Tour met een ritzege en de trui van beste jongere. We willen met haar opnieuw op dezelfde manier aanwezig zijn in Frankrijk."

Roodhooft hoopt ook dat Pauliena Rooijakkers kan bevestigen. "Vorig jaar eindigde ze 3 keer in de top 10 van de grote rondes: 3e in de Tour, 4e in de Giro en 9e in de Vuelta. Dat is een ambitie die we met haar willen herhalen."

Het verhaal van Rooijakkers leest als een sprookje. "In 2023 wou ze stoppen met koersen omdat ze er geen plezier meer in had."

"Rooijakkers is dan naar ons toegekomen en dat heeft geleid tot die mooie top 10-plaatsen. Door die resultaten kreeg ze meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen om zich opnieuw te manifesteren in de grote rondes en klimklassiekers."