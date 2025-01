Van 61e en laatste naar het brons: de dolle inhaalrace van nieuweling Bas Vanden Eynde, die lopend begon aan zijn BK

Het BK tweedejaarsnieuwelingen in Heusden-Zolder, een podium voor dramatiek. Niet alleen in de strijd om de zege met het ultieme kettingprobleem voor Emiel Osaer, maar ook voor een andere podiumfinisher. Bas Vanden Eynde liep op ruime achterstand het veld in als allerlaatste. Die vroege pech sloeg hem niet uit zijn lood: hij haalde 58 (!) renners in en pakte nog straf brons.

Nog voor de cross goed en wel begonnen was, mocht Bas Vanden Eynde al een kruis maken over zijn medaillekansen op het BK. Of daar leek het toch op.

Terwijl iedereen wegschoot uit de startblokken, moest de onfortuinlijke tweedejaarsnieuweling lopend met de fiets aan de hand het veld in duiken.

Hoofdschuddend vertrok hij weer na een vroege passage bij de eerste materiaalpost, die gelukkig voor Vanden Eynde al snel op de route lag. Vanop positie 61 begon hij als allerlaatste aan een schijnbaar onmogelijke inhaaljacht.

Toch bleef de podiumkandidaat niet bij de pakken zitten. Al na één rondje in het veld had Vanden Eynde 39 plekken gewonnen. Nog een ronde later - de allersnelste ronde van iedereen nota bene - reed Vanden Eynde al op de vijfde plaats.

Om bij het ingaan van de slotronde als derde over de aankomst te bollen, in het gezelschap van Lars Stockman. Zat een onverhoopte medaille er toch nog in na een onwaarschijnlijke inhaalrace van 58 plekken op drie rondjes tijd?

Of het zonder de pech van Emiel Osaer vooraan gelukt zou zijn, zullen we nooit weten. In de diepe finale moest een leeggereden Vanden Eynde Stockman laten rijden, die naar het zilver snelde.

Osaer viel helemaal terug naar plek 16 en dus won Vanden Eynde dat plekje toch ook nog. Brons dus, maar op wat voor een manier.