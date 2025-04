Met puike prestatie telt Charleroi Dender uit in de Europe Play-offs

kalender za 26 april 2025 22:40

Charleroi einde 4 - 1 Dender 14' - Geel - Adem Zorgane 16' - Geel - Gilles Ruyssen 17' - Doelpunt - Antoine Bernier (1 - 0) 33' - Geel - Dembo Sylla 57' - Verv. Bryan Goncalves door Joedrick Pupe 58' - Verv. Lennard Hens door Nathan Rodes 58' - Verv. Fabio Ferraro door David Hrncar 63' - Doelpunt - Daan Heymans (2 - 0) 67' - Verv. Bruny Nsimba door Mohamed Berte 69' - Doelpunt - Roman Kvet (2 - 1) 73' - Verv. Antoine Bernier door Raymond Asante 73' - Verv. Yacine Titraoui door Etienne Camara 79' - Verv. Mardochee Nzita door Vetle Dragsnes 80' - Verv. Joedrick Pupe door Jasper Van Oudenhove 87' - Doelpunt - Zan Rogelj (3 - 1) 90' - Doelpunt - Nikola Štulic (4 - 1) 90+2' - Verv. Jeremy Petris door Cheick Keita Jupiler Pro League - speeldag 6 - 26/04/25 - 20:47 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Antoine Bernier na 17', 1 - 0 17' Antoine Bernier 17' Antoine Bernier 1 - 0 goal door Daan Heymans na 63', 2 - 0 63' Daan Heymans 63' Daan Heymans 2 - 0 goal door Roman Kvet na 69', 2 - 1 69' Roman Kvet 2 - 1 Roman Kvet 69' goal door Zan Rogelj na 87', 3 - 1 87' Zan Rogelj 87' Zan Rogelj 3 - 1 goal door Nikola Štulic na 90', 4 - 1 90' Nikola Štulic 90' Nikola Štulic 4 - 1

Charleroi heeft zijn kandidatuur voor de eindzege in de Europe Play-offs kracht bijgezet. Het was thuis met 4-1 een maatje te groot voor Dender. Doordat de andere ploegen allemaal gelijkspeelden, verstevigen de Zebra's hun leidersplaats gevoelig.

Charleroi - Dender in een notendop Sleutelmoment Bij Charleroi vloeken ze na de aansluitingstreffer van Kvet, maar vijf minuutjes voor affluiten zorgt Rogelj dan toch voor zekerheid over de overwinning. Niks te vroeg. Man van de Match Het is lastig kiezen tussen Bernier en Guiagon. Bernier nam de thuisploeg voor de rust op sleeptouw, waarna Guiagon het dirigeerstokje overnam en een nieuw hoofdstuk schreef in zijn sterke seizoen. Opvallend Als deze clubs elkaar ontmoeten, is de thuisploeg altijd aan het feest. Dender won dit seizoen in eigen huis met 1-0 en 2-1, Charleroi pakte op Mambourg uit met 5-0 en 4-1.

Charleroi stelt de wetten tegen Dender

Eerder deze week had Dender Charleroi nog verrast met een fameuze tweede helft. Coach Euvrard spekte zijn basiselftal van toen dan ook aan met een paar van zijn wissels van toen. Bij de Carolo's behield De Mil het vertrouwen in zijn typeploeg.



Dat bleek de juiste keuze, want na een felle start van Dender nam Charleroi gaandeweg over. De thuisploeg legde ronde het kwartier een heerlijke aanval op de mat. Bernier mocht afwerken, al had hij wel de ongewilde medewerking van doelman Verrips nodig. Diezelfde Verrips werd wat later bijna verraden door een veel te harde terugspeelbal.



Charleroi bleef gewoon komen. Verrips moest ingrijpen op een kopbal van Heymans en had een beenveeg in huis toen Guiagon hem probeerde te vloeren met een schuiver. Bernier werd, met de 2-0 aan zijn voet, dan weer van zijn sokken gelopen door Gonçalves.

Eventjes spannend, maar toch ruime cijfers

Euvrard hoopte op een gelijkaardige reactie van Dender als dinsdag, maar kwam bedrogen uit. Charleroi werd zelfs nog sterker. Stulic kopte volledig vrijstaand naast, Bernier trof het zijnet en Heymans deed de paal trillen. Op een plotse dubbele kans voor Nsimba en Scheidler bleef Dender doodstil.



Charleroi, dat na de rust naar zijn harde kern speelde, raasde voort. Guiagon raakte de kruising met een heerlijke plaatsbal. Een minuut later daverde het doelhout alweer na een poging van Stulic. Daar stopte de pech voor de Zebra's, want in de rebound was Heymans wél trefzeker.



Eindelijk 2-0 en Charleroi zegezeker, zou je denken. Fout. Met één welgemikt afstandsschot bracht Kvet de spanning terug op Mambourg. De Sturm und Drang van Dender deed Charleroi op een gegeven moment zelfs zweten.



Pas in het slot kregen de Henegouwers definitieve zekerheid over de drie punten. Rogelj, prachtig op weg gezet door Camara, tekende in twee tijden voor de bevrijdende 3-1. Het werd nog mooier voor Charleroi, want ook topschutter Stulic pikte zijn graantje mee met een koude, beheerste trap in de verste hoek. De 4-1 was een juiste weergave van de machtsverhoudingen.

De Mil: "Gaat om meer dan de overwinning"