Thierry Neuville trekt als 6e naar slotdag in Las Palmas, Kalle Rovanperä is ongenaakbaar en laat bijna niets liggen

Eenrichtingsverkeer in deze WK-manche

Kalle Rovanperä zet zijn onemanshow op Gran Canaria voort. De Fin won tot dusver alle klassementsritten en blijft zo uitlopen op de concurrentie in de Rally van de Canarische Eilanden. Eerste achtervolger Sébastien Ogier (Toyota Yaris) volgt op 45"7 seconden. Thierry Neuville (Hyundai i20) is na een slipper van Pajari (Toyota Yaris) opgeschoven naar de zesde plaats.



Na de tweede lus van drie klassementsritten keerden de rijders in de vooravond terug naar het nationale voetbalstadion van Gran Canaria, de uitvalsbasis van de Rally van de Canarische Eilanden. Later op de avond wordt rond het stadion nog een technische showetappe van 1.8 km gereden.



Het valt af te wachten of Rovanperä ook die rit kan winnen, want zulke ritten zijn niet meteen zijn specialiteit. Maar met de bloedvorm die de Fin sinds de shakedown toont, is het maar de vraag wie erin slaagt om sneller te zijn. Rovanperä won tot dusver alle 12 de ritten die op vrijdag en zaterdag gereden werden.



Hoe hard zijn teamgenoten ook proberen, ze slagen er niet in om hem te verslaan. Achtvoudig wereldkampioen Ogier (Toyota Yaris) is tweede op 45"7 seconden. Evans (Toyota Yaris) is derde en doet op dit moment een goede zaak voor het kampioenschap. Zijn rechtstreekse concurrenten Neuville en Tänak (Hyundai i20 N) werden op vrijdag en zaterdag in de vernieling gereden en spelen enkel nog een figurantenrol.



Een volledige top vijf zit er niet meer in voor Toyota. Sami Pajari (Toyota Yaris) gleed in de voorlaatste rit tegen een vangrail en moest opgeven. Pajari reed op dat moment in vierde positie. En zo kunnen de Hyundai-rijders een plaatsje opschuiven. Fourmaux (Hyundai i20 N) is vijfde, Neuville is zesde en volgt op 10"1 seconden van Fourmaux. Het verschil met leider Rovanperä is opgelopen tot 2'15"2