STVV-coach Wouter Vrancken hekelt beslissingen van de ref: "Maar je zult nooit gelijk krijgen"

STVV heeft niets kunnen rapen op het veld van Cercle Brugge, nadat het nog voor de rust met zijn tienen voort moest spelen. Wouter Vrancken steekt de hand in eigen boezem, maar was het ook niet eens met de ref.

Daarnaast had Vrancken nog 2 opmerkingen. "Bij de penalty voor Cercle: Nazinho gebruikt zijn handen om Patris af te houden en glijdt dan met zijn rechtervoet uit en de bal gaat op de stip. Terwijl hands van Diakité niet opgemerkt werd, waarbij hij met de hand weg van het lichaam de bal raakte in de zestien."

Wouter Vrancken zal zijn debuutmatch als coach van STVV snel willen vergeten. Die mondde uit in een nederlaag bij Cercle Brugge. Vrancken was achteraf niet te spreken over enkele beslissingen van scheidsrechter Laforge.

Maar Vrancken wees niet enkel naar de scheidsrechter, hij zag ook tekortkomingen bij zijn ploeg. "Je kan niet zonder werkethiek aan de wedstrijd beginnen. Voor en na de rust waren we precies 2 verschillende ploegen."

"In de eerste helft durfden we niet te voetballen en zochten we te vaak de lange bal, in de tweede helft was alles anders met de juiste werkethiek en goed voetbal."

"Het is het mankement van dit seizoen: bij een tegenslag valt er veel weg. Dat mag niet gebeuren. Het is jammer dat de 10 jongens niet beloond zijn voor hun tweede helft."

STVV volgt in de Relegation Play-offs na de nederlaag op 2 punten van Cercle Brugge.