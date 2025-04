FC Barcelona klopt Real Madrid in de Copa del Rey na een finale om duimen en vingers bij af te likken

kalender zo 27 april 2025 00:46

FC Barcelona einde 3 - 2 Real Madrid Finale Copa del Rey: FC Barcelona - Real Madrid

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar FC Barcelona mag een 32e Copa del Rey in zijn prijzenkast zetten. Barça won een magistrale finale die twee gezichten kende en bol stond van de controverse en kantelmomenten. Thibaut Courtois had boter op het hoofd bij de late 2-2 van Barça en werd in de verlengingen gevloerd door Jules Koundé.

Doelpunten:

28' Pedri 1-0,

70' Mbappé 1-1,

77' Tchouaméni 1-2, 84' Torres 2-2,

116' Koundé 3-2

De beslissende 3-2:

Barcelona domineert voor de rust

Zou hij het vanochtend zelf verwacht hebben? Jules Koundé ontpopte zich tot de matchwinnaar van deze Copa del Rey met een steal en perfecte schuiver in de 116e minuut. Het was een schaars hoogtepunt in de verlengingen, het extraatje van een thriller die eindeloos had mogen duren en bol stond van de plotwendingen. Minuut 96 was er eentje van, diep in de extra tijd van de tweede helft. Na de vaudeville van vrijdag waren alle ogen sowieso al gericht op scheidsrechter Ricardo de Burgos en alsof het zo moest zijn, floot hij in de allerlaatste seconden van een zinderende finale een strafschop voor Barcelona. Real Madrid was het uiteraard niet eens en kreeg na een interventie van de VAR gerechtigheid. De fopduik van Raphinha was de apotheose van een knettergekke tweede helft, waarbij Real Madrid op en over FC Barcelona was gegaan. Met zo’n scenario hadden alleen optimisten na 45 minuten rekening gehouden, want Real kwam er in de eerste helft niet aan te pas. Barça monopoliseerde de bal en bekroonde het eenrichtingsverkeer met de wondermooie 1-0 van Pedri halfweg het eerste bedrijf.

Courtois gaat niet vrijuit bij de 2-2

Maar in een wedstrijd met 2 gezichten tapte Real na de pauze uit een ander vaatje. Niet toevallig had de invalbeurt van Kylian Mbappé daar veel mee te maken. Real was nu wel gezond agressief en zette zijn tanden in de rivaal. Barcelona verloor de controle en Mbappé himself bracht de Koninklijke langszij met een vrijschop. Een kwartier voor tijd kopte Tchouaméni de 2-1 binnen en was Real het delirium nabij. Ook Thibaut Courtois deed zijn duit in het zakje met een prima parade op de inzet van Lamine Yamal, maar 5 minuten voor tijd ging de Rode Duivel in de fout. Hij kwam te gretig uit zijn doel en werd fijntjes omspeeld door Torres. 2-2 en verlengingen, ook al omdat die ultieme strafschop dus geschrapt werd. Net geen halfuur zag het er naar uit dat we nog een uitsmijter vanaf de stip zouden krijgen. Tot Koundé - na de nodige akkefietjes - eindelijk het vonnis velde.