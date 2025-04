Strijdlustig Cercle Brugge stuurt STVV en Wouter Vrancken weer naar af

Cercle Brugge heeft een gouden zaak gedaan in de Relegation Play-offs. Het versloeg 10 spelers van STVV met 3-1, al was het nog even bibberen. Cercle heeft het behoud weer in eigen handen.

Geen droomdebuut voor Wouter Vrancken. Aan de rust wist de nieuwe T1 van STVV al hoe laat het was na een staaltje zelfsabotage. Of hoe moet je het anders noemen wanneer Yamamoto zijn ploeg in de steek laat met twee gele kaarten in evenveel minuten.



De bezoekers stonden toen al een goal in het krijt, nadat Perrin de score geopend had voor Cercle en met z'n tienen werd de opdracht er niet makkelijker op. Zeker niet wanneer ook Musliu nog ging knoeien in de eigen zestien. De Macedoniër trapte knullig naast de bal en Thibo Somers profiteerde optimaal: 2-0.



Het Brugse broodje leek halfweg al gebakken en dat zorgde voor iets te veel vertrouwen bij Perrin. De doelpuntenmaker liet zich op het uur kinderlijk makkelijk de bal ontfutselen door Patris en die nam ook Warleson - voor het eerst sinds september nog eens in de basis bij Cercle - te grazen.



De onzekerheid sloop plots in het spel bij Cercle Brugge, terwijl het tienkoppige STVV zijn kans rook. Adriano Bertaccini kreeg kort na de aansluitingstreffer plots een zee van ruimte en kwam akelig dicht bij de 2-2. Ondanks de numerieke meerderheid was Cercle de regie plots helemaal kwijt.



Pas in de slotfase kwam de thuisploeg weer boven water. Kokubo hield de spanning erin met een prima redding op een vrije trap van Nazinho en niet veel later versierde de Portugees een wel erg lichte penalty. Brunner liet de kans niet liggen en stelde de drie punten veilig voor Cercle.



Met nog twee speeldagen te gaan komt Cercle Brugge zo weer op kop in de Relegation Play-offs, de enige plek die zekerheid biedt op behoud. Kortrijk volgt nu al op zes punten van Cercle en vier van STVV, de degradatie lijkt daar stilaan onafwendbaar.