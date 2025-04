Kroonprinses Puck Pieterse claimt de troon op de Muur van Hoei voor Demi Vollering, geen top 10 voor Lotte Kopecky

kalender wo 23 april 2025 18:04

Waalse Pijl (vrouwen) Waalse Pijl (vrouwen) helling 140.7 km 14:00 Hoei - 18:00 Hoei Puck Pieterse einde 0 20 40 60 80 100 120 140.7

Puck Pieterse (22) heeft haar geweldig voorjaar bekroond met de mooiste overwinning uit haar prille carrière. Op de Muur van Hoei troefde ze op een groter verzet topfavoriete Demi Vollering af. Lotte Kopecky speelde niet mee voor de knikkers en moest vrede nemen met de 12e plaats in de Waalse Pijl.

De Waalse Pijl in een notendop Sleutelmoment Bij de start was het afwachten of Lotte Kopecky haar klimmersbenen kon laten zien. De slotbeklimming leek net wat te lastig voor de wereldkampioene. Puck Pieterse verteerde de hellingen beter en kon in een prangende sprint Demi Vollering verslaan. Winnaar van de dag Puck Pieterse pakt haar eerste overwinning van het seizoen. De Nederlandse reed dit jaar tal van ereplaatsen bij elkaar, maar schiet nu de hoofdvogel af. Verliezer van de dag Demi Vollering wist haar favorietenrol niet waar te maken. Ze botste op een sterke Pieterse en werd tweede. Jammer voor haar ploeg, want die reden de hele dag op kop.

Eindelijk raak! Puck Pieterse rijdt al het hele voorjaar dichte ereplaatsen bij elkaar, maar kon nog niet winnen. Tot vandaag. In een prangende sprint op de loeisteile Muur van Hoei was de Nederlandse kroonprinses meteen de beste bij haar debuut. Ze klopte onder meer Demi Vollering, die het vuur aan de lont stak op de slotbeklimming en het grootste deel van de slotbeklimming voor haar rekening nam. Longo Borghini vervolledigde het podium. Verder was het ook uitkijken naar de klimcapaciteiten van Lotte Kopecky, maar op de Muur van Hoei moest ze al snel haar meerdere erkennen in de andere springveren.



De wereldkampioene raakte eerder wel achterop na een valpartij en moest van fiets wisselen. Allemaal problemen die ze snel kon oplossen, maar de steile finish was er dus te veel aan. Het zal volgende week dus in Luik-Bastenaken-Luik moeten gebeuren voor Lotte Kopecky, die meer dan ooit haar zinnen heeft gezet op de Ardennenklassiekers. Al heeft ze er met Pieterse een nieuwe topconcurrente bij.

Puck Pieterse: "Het begin van de wedstrijd was vrij makkelijk. Er waren wat prikjes, maar nooit een grote aanval. Onze ploeg had de wedstrijd de hele dag onder controle, dan moest ik het wel afmaken. Of ik het al kan geloven? Nee, nog niet echt."

Lotte Kopecky: "De Muur van Hoei is heel lastig. Mijn ploegmaten hebben me goed afgezet, maar ik zat op de limiet. Ik kon niet met de eerste vijf opdraaien. Toch een beetje teleurgesteld."

Elisa Longo Borghini: "Ik ben blij met mijn derde plaats. We zijn gekomen voor de overwinning, maar dit was het maximum dat haalbaar was. In de laatste 150 meter ontplofte ik. Zondag in Luik-Bastenaken-Luik kan het anders zijn."

Uitslag Waalse Pijl (vrouwen) ranking naam resultaat ploeg 1 Puck Pieterse in 3u53'25" 2 Demi Vollering +2" 3 Elisa Longo Borghini +6" 4 Katarzyna Niewiadoma " 5 Liane Lippert +11" 6 Kimberley Le Court +14" 7 Juliette Labous +15" 8 Nienke Vinke " 9 Niamh Fisher-Black +20" 10 Mijntje Geurts "