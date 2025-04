WK snooker: Sterke Ronnie O'Sullivan gaat vlot voorbij eeuwige rivaal Carter in eerste ronde

Dominante Ronnie O'Sullivan naar achtste finales

Waar Ali Carter (WST-18) gisteren de schade nog kon beperken tegen zijn eeuwige rivaal Ronnie O’Sullivan (WST-18) was de tweede sessie vandaag wel eenrichtingsverkeer. De 49-jarige Brit stoomde met onder meer drie centuries naar een vlotte 10-4.



Het was lange tijd onzeker of O’Sullivan aan de start zou verschijnen, maar de zevenvoudige wereldkampioen opent zijn jacht op een 8e titel dus uitstekend.



In de achtste finales neemt ‘The Rocket’ het in de Crucible op tegen de 25-jarige Chinees Pang Junxu (WST-27), die woensdagochtend de maat nam van zijn landgenoot Zhang Anda (WST-12) met 10-7.