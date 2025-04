Bondscoach Serge Pauwels is positief over "heel zwaar" parcours van WK 2027: "Maar zou jammer zijn als renners passen"

Het parcours van het wereldkampioenschap wielrennen van 2027 zal de klimmers (opnieuw) doen kirren van plezier. Een stevige portie hoogtemeters daagt de renners uit in Sallanches (Frankrijk) en dat is een trend geworden. Volgens bondscoach Serge Pauwels vormt dat geen probleem, maar er is wel een mogelijk addertje onder het gras. "Het zou jammer zijn mocht er desinteresse ontstaan voor bepaalde WK's."

Gisteren stelde de UCI het parcours voor het WK van 2027 voor en dat is niet min. 20 ronden van 13,3 kilometer met telkens 285 hoogtemeters. Een wiskundeknobbel rekent snel uit dat zo in totaal 5.700 hoogtemeters op het menu zullen staan. "Het zal heel zwaar worden", stelt de Belgische bondscoach Serge Pauwels. "Dat is iets dat we bijna nooit gezien hebben op een WK of in eender welke koers." "Richting de 6.000 hoogtemeters, dat zie je enkel in heel zware bergritten. Er zit geen col in, maar dat hadden ze in principe ook kunnen doen. Maar ze kiezen voor de exacte kopie van het WK van 1980 met Bernard Hinault. Dat wordt rondjes tellen."

Historisch gezien was een WK altijd met lokale ronden. Serge Pauwels (bondscoach België)

Geen cols, wel 20 passages over de Côte de Domancy (2,5 kilometer aan 9,4%). "De aanloopstrook is iets van de voorbije jaren. Historisch gezien denk ik dat het bijna altijd op rondjes was." Daar wacht dus een kans voor de klimmerstypes, net als vorig jaar, deels dit jaar en misschien ook volgend jaar. "Rwanda wordt uiteraard lastig, vooral bij de mannen elite. Met de grote lus naar Mount Kigali is het extra zwaar." "Bij de andere categorieën is het zeker niet eenvoudig, maar het is ook niet echt een klimmersparcours. Het is iets tussen Vlaams en Ardens werk, omdat je op de lokale lus blijft." Het WK van 2026 in Montréal zou dan weer kunnen lijken op de altijd zware GP de Montréal. "Maar ik heb al gehoord dat het geen exacte kopie zal zijn. Mocht het wel zo zijn, zou het opnieuw zijn zoals Sallanches: superlastig."

Vorig seizoen domineerde Tadej Pogacar de GP de Montréal, een koers met bijna 4.000 hoogtemeters.

Koers voor sterkste coureurs

Bij de mannen elite wordt het dus misschien 4 jaar op rij een zwaar klimparcours. Een trend? "Historisch gezien zijn WK's ook wel eerder voor punchers en renners met inhoud dan dat het een puur vlak WK is", oordeelt Pauwels. "Uiteindelijk is het ook mooi dat de beste renner wereldkampioen kan worden. Dat mag wel." Voor de sprinters is het op de tanden bijten. "Zij moeten geduld uitoefenen, terwijl we nu een aantal wereldsprinters hebben met Merlier, Philipsen, Meeus en De Lie. Het zal wachten zijn tot Abu Dhabi veronderstel ik, in 2028."

Het zou spijtig zijn als er desinteresse ontstaat omdat te veel voor één type renner is. Serge Pauwels (bondscoach België)