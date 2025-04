"Ik ben hier wel mee teleurgesteld": Lotte Kopecky (12e) kraakt op de Muur van Hoei

Na een valpartij van enkele collega's moest Lotte Kopecky op een eerdere passage over de Muur van Hoei achtervolgen. In de finale oogde de wereldkampioene niet de meest frisse renster van het pak.

"Ja, het was zwaar, maar op zich viel het wel mee", vertelde ze over haar Waalse Pijl. "Maar de Muur van Hoei is heel lastig, hé. Deze beklimming liegt niet."

"Mijn ploegmaats hebben me goed afgezet, maar zelfs dat was niet genoeg voor mij. Ik ben niet ideaal gestart, maar dat was mijn eigen schuld."

"Je kan dan weinig goedmaken. Beginnen bij de eerste 5 zou ideaal geweest zijn, maar dat is niet gelukt en dan wordt het moeilijk."

Wat zegt dit voor Luik zondag? "Je wil het hier toch zo goed mogelijk doen en dan ben ik hier wel mee teleurgesteld. Of ik hier ooit kan winnen? Moeilijke vraag. Ik kan er niet meteen op antwoorden."