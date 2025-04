LIVESTREAM Brussels Premier Padel: An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert uitgeschakeld, kijk nu naar Spaans topduo

Belgisch duo uitgeschakeld: 2-0

Het verhaal van An-Sophie Mestach en Helena Wyckaert zit erop in Brussel. Het Belgische duo verloor in de 1/16e finales van de Spaanse vrouwen Noemi Aguilar Carrillo en Julia Polo Bautista. Het werd twee keer 6-3.



Straks komen met Maxime Deloyer en Isaac Huysveld nog 2 Belgen in actie bij de mannen. Eerst zijn de Spaanse toppers Yanguas en Nieto nog aan de beurt. Zij kijken het Argentijns-Braziliaanse koppel Sanchez-Campognolo in de ogen. Ook die wedstrijd is te bekijken via de livestream.