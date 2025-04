"Als er al een greintje twijfel was rond Pogacar, dan is die na vandaag weer helemaal weg"

Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zagen in de Waalse Pijl een zwerm stervende zwanen de Muur van Hoei op krasselen, maar uiteindelijk wel een indrukwekkende adelaar zijn vleugels spreiden. "De explosiviteit was bij iedereen afgebot. Behalve bij één man."

Karl Vannieuwkerke: "De 89e Waalse Pijl begon veelbelovend - we zagen veel ploegen keihard werken - maar uiteindelijk kregen we hetzelfde scenario als altijd: naar de voet van de Muur van Hoei en het daar onder elkaar uitmaken."

José De Cauwer: "Niets nieuws onder de zon dus. Ze hebben nochtans geprobeerd om er een lastige koers van te maken. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch zoveel schrik van elkaar dat ze wachten tot de Muur. En dan is er één man die er bovenuit steekt."

Karl: "De weersomstandigheden kwamen nog bovenop die zware koers, waardoor de explosiviteit bij iedereen was afgebot. Behalve bij één man."

José: "Dat kun je wel zeggen. Remco Evenepoel zat er goed bij tot aan de voet van de Muur, maar uiteindelijk was het verschil toch heel groot. Maar dat was het ook in vergelijking met een Pidcock of een Healy. Niemand had ook maar één fractie van een moment: ik moet mee met Tadej Pogacar."

Karl: "Wat leert deze slotklim ons voor Luik-Bastenaken-Luik zondag?"

José: "Er zal een heel gemotiveerde Pogacar aan de start staan. Sommigen dachten na de Amstel Gold Race dat er iets aan de hand was met Pogacar, maar dit wijst dan toch weer de positieve kant uit."

Karl: "Als er ook maar één greintje twijfel was, dan is dat vandaag helemaal weggevlakt."