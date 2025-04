Start compleet gemist, maar dan toch comeback: Luca Brecel trekt met kleine achterstand naar 2e sessie tegen Ryan Day

Weerbarstige Brecel op achterstand na openingssessie

Een tweede wereldtitel leek even ver weg voor onze landgenoot Luca Brecel (WST-7). Na zes frames in de openingssessie van zijn duel met Ryan Day (WST-36) stond hij 1-5 in het krijt.



Day zette al snel de toon met een century break van 126, al stelde Brecel wel meteen orde op zaken in het tweede frame. Nadien kreeg de wereldkampioen van 2023 wel rake klappen te verwerken. Tegen de sterk spelende Welshman kon Brecel weinig weerwerk bieden. Zo liep Day in geen tijd uit tot 1-5.



De Limburger, die zichzelf voor aanvang nog vergeleek met de legendarische voetballer Ronaldinho, begon daarna wel te entertainen. Terwijl Day enkele makkelijke punten liet liggen, haalde Brecel een beter niveau.



Zo knokte onze landgenoot zichzelf, onder meer met een century van 104, terug in de wedstrijd. Die goede lijn trok Brecel ook in het afsluitende frame van zijn openingssessie voort: 4-5.



Maakt Luca Brecel zijn comeback morgen compleet?