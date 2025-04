RWDM heeft nieuwe coach beet: Gueïda Fofana komt over van Lyon-beloften om club door play-offs te loodsen

RWDM heeft een nieuwe stuurman om de Promotion Play-offs aan te vatten. Coach Yannick Ferrera werd vorig weekend aan de deur gezet na de misgelopen promotie, Gueïda Fofana (33) is zijn opvolger. De Franse ex-voetballer was tot vandaag beloftecoach bij zusterclub Olympique Lyon.

Het was afgelopen week een bijzonder zure tweedaagse voor Yannick Ferrera. Vrijdagavond greep zijn RWDM op de slotspeeldag nog naast de titel én rechtstreekse promotie na een dolle ontknoping in tweede klasse.

Zulte Waregem werd kampioen en La Louvière mocht als nummer 2 mee naar de hoogste klasse. RWDM moest als derde naar de eindronde.

Een dag later werd Ferrera aan de deur gezet. De Brusselaars hadden dus een nieuwe coach nodig om in de Promotion Play-offs alsnog de laatste strohalm richting eerste klasse te grijpen.

De keuze is op Gueïda Fofana gevallen. De Malinese Fransman was tot dusver beloftetrainer bij Olympique Lyon, de zusterclub van RWDM. Daar was hij ook enkele jaren actief als profvoetballer.

"Hij treedt vrijdag in functie en leidt zondag de ploeg tijdens de terugwedstrijd van de Promotion Play-offs tegen KSC Lokeren-Temse", meldt RWDM via de clubkanalen. "Hij staat bekend om zijn discipline, tactisch inzicht en zijn vermogen om jong talent te ontwikkelen."

Morgen/donderdag staat in Lokeren al die heenwedstrijd in de Promotion Play-offs op het menu. Dan is Igor De Camargo nog coach ad interim.

Wie de dubbele confrontatie overleeft, neemt het daarna op tegen de winnaar uit Patro Eisden-Beveren. De overlever van dat dubbele duel speelt tegen de nummer 2 uit de Relegation Play-offs voor een plek in de Jupiler Pro League.