Is het "doffe gevoel" weg? Na periode vol twijfel keert Cian Uijtdebroeks terug in koers: "Dan testen we het proces"

Goed nieuws uit het kamp van Cian Uijtdebroeks. Na een moeilijke periode stapt de Belgische renner van Visma-Lease a Bike vrijdag opnieuw op de fiets in de Classic Grand Besançon Doubs. "In samenwerking met mijn geweldige team hebben we de nodige aanpassingen gedaan om mijn fysieke probleem onder controle te krijgen", klinkt het.

Cian Uijtdebroeks maakt vrijdag zijn wederoptreden in het peloton.

De jonge Belg van Team Visma-Lease a Bike kondigde zijn terugkeer zelf aan via sociale media. Na enkele turbulente weken wil hij opnieuw vertrouwen opdoen richting zijn doelen later dit seizoen.



“Na een periode zonder fiets en met de nodige aanpassingen in samenwerking met het geweldige team rond mij om het fysieke probleem onder controle te krijgen, ga ik vrijdag opnieuw koersen”, schrijft Uijtdebroeks.

De comeback dient als test, benadrukt hij. “Dit om het proces dat we volgen om mijn probleem op te lossen te testen en om de vorm op te bouwen voor doelen later dit seizoen! Laten we ervan genieten.”



De heroptreding volgt na een moeilijke maand. In Tirreno-Adriatico liep het fout voor Uijtdebroeks. Na een offday in de koninginnenrit vocht hij tegen de tranen. “Het doffe gevoel is terug. Kloten gewoon.” Een dag later stapte hij uit koers. “De moraal is onder nul. Maar ik moet ook even stilstaan bij de mooie dingen die ik dit seizoen al bereikt heb.”



Daarop werd ook zijn deelname aan de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali geschrapt. De focus lag volledig op herstel en opbouwen. Of zijn lichaam nu opnieuw meewil, wordt vrijdag getest. De glimlach lijkt alvast terug.