"Wegrijden? Het is geen gewoon crossje": drie kenners voorspellen scenario van "spannend" BK (in de sneeuw?)

vr 10 januari 2025 16:44

Zolder maakt zich op voor een editie van het BK waarin het verschil tussen favoriet en outsiders nooit eerder zo klein was. Dat door een kransje kanshebbers, het snelle parcours en de onvoorspelbare gevolgen van de vrieskou. Wat voor spektakel krijgen we zondag te zien? Angelo De Clercq, Ruben Van Gucht en Paul Herygers schrijven nu al een scenario in Sporza Daily.

Laurens Sweeck, Laurens Sweeck en nog eens Laurens Sweeck. Alle concurrenten van zondag voor de Belgische driekleur zijn het erover eens dat er maar één echte topfavoriet is op het kampioenschap in Zolder. Een logische denkpiste van de renners, of te veel de underdogrol omhelzen? "Sweeck heeft alles om opnieuw Belgisch kampioen te worden. Hij werkt bijna elke kans aan 100% af en kan dat snelle parcours perfect aan", opent commentator Ruben Van Gucht de debatten. "Maar bovenal: Sweeck is een koele killer geworden door de ervaring." Co-commentator Paul Herygers volgt: "Als je me met het mes op de keel vraagt wie het wordt, zeg ik ook Sweeck. Hij is nu ook naar de Spaanse zon gevlucht. Weg van de pers en alle miserie. Dat is een ideale voorbereiding, dus het zou me niet verbazen, mocht hij meesprinten voor de zege." "Hij staat op nummer één, maar een uitgesproken favoriet - al dan niet Wout van Aert-gewijs - is er niet", heeft bondscoach Angelo De Clercq het laatste woord.

Is Laurens Sweeck dé te kloppen man in Zolder?

Sneeuw? Sprint? Of allebei?

Duidelijk: Sweeck is de man in vorm. Maar Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Niels Vandeputte zijn toch meer dan outsiders op de titel volgens ons panel. Zeker door de koude, gladde en misschien wel besneeuwde omstandigheden in Zolder. "Een BK in de sneeuw? Ik denk dat het kan", kruist Van Gucht zijn vingers. "Natuurlijk kan de zon het weinige beetje sneeuw doen smelten. Maar ik vind het sowieso wel iets hebben." "Er zal een beetje fantasie voor nodig zijn, want het vriest niet dat het kraakt overdag. Dus is het een beetje loos alarm. Ik vermoed dat we weinig echte sneeuw gaan zien. Hoogstens een beetje schuiven en slibberen op het uur van de waarheid", predikt Herygers realisme.

Wie rijdt er op dit parcours weg? Dan moet je al een serieuze klepper zijn. Paul Herygers