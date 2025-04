Veelzijdig OKC of ervaren Boston? En wie zijn de outsiders voor de NBA-titel? "Denk dat niemand graag de Lakers tegenkomt"

kalender vr 18 april 2025 16:06

Het is half april en dus gaat het hart van de NBA-fans automatisch sneller kloppen: de play-offs gaan zaterdag van start. Wie zijn de favorieten? Welke outsiders kunnen zich roeren? En wie verraste tot nog toe? Sporza Daily meet de temperatuur bij basketbaldieren Dennis Xhaët en Gil Meulemans.

De favoriet(en)

Wie wordt straks de kampioen in de NBA? Dat is de hamvraag voor aanvang van de play-offs. Twee ploegen worden door iedereen naar voren geschoven: aan de ene kant Oklahoma City, de nummer 1 van het reguliere seizoen. Aan de andere kant titelverdediger Boston. Maar wie nu dé favoriet is? Daar is ook het Sporza Daily-panel het niet helemaal over eens. "Voor mij is OKC de topfavoriet", klinkt het resoluut bij Dennis Xhaët, basketbalcommentator en host van de NBA-podcast X & O's. "Als je afgaat op het hele seizoen kun je moeilijk iets anders zeggen. Ze wonnen 68 van hun 82 wedstrijden en hebben met Shai Gilgeous-Alexander de speler in huis die wellicht de MVP zal worden. Dus voor mij is OKC de te kloppen ploeg."

Voor mij is OKC de topfavoriet. Dennis Xhaët

Voor Sporza-journalist en NBA-commentator Gil Meulemans staat regerend kampioen Boston dan weer op 1. "Ze hadden in de minder zware Eastern Conference vorig jaar al een makkelijkere route naar de finale en ik verwacht dat dit jaar opnieuw", klinkt het. "Voor mij is Boston nog altijd de favoriet. In het Westen zijn er zoveel goeie ploegen, in het Oosten moet Boston voorbij Cleveland en New York. Als ze gezond zijn, hebben de Celtics nog altijd een geweldige ploeg. En ze weten na vorig jaar ook hoe je een titel moet winnen." Cleveland lijkt in het Oosten de grootste uitdager te worden voor Boston: de Cavs eindigden ook als nummer 1 in de Eastern Conference, vóór de Celtics dus. "Ze hadden dit seizoen 2 keer een zegereeks van 15 matchen. Dat zegt wel iets. Maar kunnen ze het ook in de play-offs? Dat is dé vraag", aldus Meulemans.

De Celtics hebben nog altijd een geweldige ploeg. En ze weten ook hoe je een titel moet winnen. Gil Meulemans

"Boston en OKC zijn de enige teams die dit seizoen zowel in de top 5 van offensieve als defensieve rating staan", legt Xhaët de 2 tenoren in de weegschaal. "De Celtics hebben inderdaad die ervaring van de titel, maar ze moeten wel fit blijven. Jaylen Brown sukkelt met zijn knie en ook Kristaps Porzingis is blessuregevoelig. Als ze belangrijke spelers missen, wordt het een ander verhaal. Zoniet, zie ik niemand die Boston tegen kan houden in het Oosten." "OKC hangt dan weer niet vast aan één bepaalde line-up. Ze zijn zó veelzijdig en kunnen op zoveel verschillende manieren spelen. Dat maakt het zo moeilijk om hen te bekampen. De enige reden om aan OKC te twijfelen, is dat zij het nog nooit gedaan hebben."

De outsiders

En wat als het niet Boston of OKC wordt? Schaduwfavoriet Cleveland werd al genoemd, maar de Western Conference is zo sterk dat het daar alle kanten lijkt op te kunnen. "Zelfs voor OKC zit er geen enkele makkelijke serie tussen, met uitzondering misschien van die eerste ronde tegen Dallas of Memphis", meent Gil Meulemans. "In het Westen zijn er misschien 5 of 6 ploegen waarvan het geen megaverrassing zou zijn mochten ze de finale halen. Je hebt naast OKC nog de LA Lakers, Denver, Golden State en ik zet er ook nog de LA Clippers bij. Die zijn heel sterk bezig, al moet Kawhi Leonard daar wel fit blijven."

Luka Doncic kan in de play-offs nog nét iets meer. Dennis Xhaët

Zijn de LA Lakers van LeBron James en nieuwkomer Luka Doncic misschien niet de gevaarlijkste uitdager voor OKC? "De Lakers zijn defensief minder, maar offensief zó getalenteerd", zegt Dennis Xhaët. "De komst van Doncic heeft een gigantische impact gehad. En hij is een speler die er in de play-offs nóg meer staat dan in het reguliere seizoen. Dan kan hij nog nét iets meer, zo gaat dat met de allergrootsten." "Ook LeBron James blijft maar gaan op zijn 40e. En ja, verdedigend zijn de Lakers zwakker, maar de vraag is: ga je meer kunnen scoren dan hen?" "Ik denk niet dat iemand de Lakers graag tegenkomt in de play-offs", besluit Meulemans.

Kunnen Luka Doncic en LeBron James de LA Lakers een 18e NBA-titel schenken?

De teleurstellingen

Waren er ook tegenvallers in het reguliere seizoen? Gepeild naar de teleurstellingen klinkt het unisono "Phoenix" bij Gil Meulemans en Dennis Xhaët. "Met Booker, Durant en Beal heeft Phoenix een zogenoemde "big three". De Suns werden in de top 3 verwacht in het Westen, maar haalden niet eens het Play-In Tournament. Hun seizoen is totaal mislukt", is Meulemans scherp. Ook Xhaët had veel meer verwacht van Phoenix en zet er nog een ploeg naast: "Philadelphia had op papier ook een geweldige ploeg, maar ook dat is uitgedraaid op een gigantische teleurstelling. Joel Embiid gaat van de ene blessure in de andere en Paul George is zelfs geen schim meer van zichzelf."

Kevin Durant kon Phoenix niet naar de play-offs loodsen.

De aangename verrassingen

Philadelphia en Phoenix waren de negatieve uitschieters, maar er waren ook positieve verrassingen. "Houston is daar een voorbeeld van", zegt Dennis Xhaët. "De Rockets zijn 2e geworden in de Western Conference, al moet ik daarbij zeggen dat het daar allemaal enorm dicht bij elkaar zit. Er zitten amper 4 zeges verschil tussen de nummer 2 en de nummer 7. Op een seizoen van 82 matchen is dat niks. Maar het neemt niet weg dat Houston veel beter was dan verwacht." "Detroit is misschien wel de grootste verrassing. In de afgelopen jaren waren de Pistons altijd een van de lachertjes in de NBA, maar dit seizoen hebben ze hun aantal zeges meer dan verdrievoudigd." "En met Cade Cunningham hebben ze ook een voormalige nummer 1-pick uit de draft die eindelijk zijn potentieel aan het inlossen is."

Cade Cunningham