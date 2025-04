Haar val is helemaal vergeten: Elisa Longo Borghini wint ook de Brabantse Pijl na een solo

In haar eerste koers na haar zware val in de Ronde van Vlaanderen, bijna 2 weken geleden, heeft Elisa Longo Borghini de Brabantse Pijl gewonnen. De Italiaanse kampioene zette haar beslissende aanval in op de Moskesstraat, duldde in de laatste 10 kilometer geen tegenstand meer in haar wiel en volgt zichzelf op in Overijse, al werd het onder de vod nog even spannend. Marianne Vos sprintte naar de 2e plek, Femke Gerritse eindigde 3e.

De eerste aanval was nog niet de goeie, maar na een tweede versnelling op de Moskesstraat duldde Longo Borghini niemand meer in haar wiel.

Elisa Longo Borghini trok in haar eerste koers na haar val in de Ronde van Vlaanderen met twijfels naar de Brabantse Pijl voor vrouwen .

“Ik kijk niet naar getallen, maar het is fijn om hier een tweede keer te winnen”, lachte Elisa Longo Borghini, die bij rechtenhouder Pickx Sports zelfs een dankwoordje in het Nederlands plaatste. “Dit is een mooie koers en ik houd van de combinatie tussen kasseien en hellingen. Dit is een mooie wedstrijd om de brug te maken naar de klimklassiekers.”

De Italiaanse viel aan op de Moskesstraat. “Die helling ligt me blijkbaar wel, ja. Ik houd ervan.”

Van haar hersenschudding die ze overhield aan de Ronde, had Longo Borghini geen last meer. “Gezondheid komt op de eerste plaats, pas daarna tellen prestaties. Maar ik voelde me goed en ik wilde agressief koersen.”

Op het einde werd het nog even spannend. “Klopt, maar ik zag mijn wattages en ik wist dat ze in de achtergrond het dubbele zouden moeten trappen. Daar hield ik me aan vast.”