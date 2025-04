Volley Vlaanderen legt leden 'solidariteitsbijdrage' op om financiële krater te dichten: "Weten dat het gevoelig ligt"

Waar alle actieve volleyballers in Vlaanderen al even van op de hoogte waren, is nu ook doorgevoerd. Volley Vlaanderen heeft zich in zijn zoektocht naar dringende financiële hulp gericht tot zijn leden. Die moeten een eenmalige "solidariteitsbijdrage" betalen en zien hun lidgeld verhoogd. "Dat om de sport overeind te houden", klinkt het.

Al sinds het EK in eigen land anno 2023 kampt het orgaan met een financiële k(r)ater. Er volgde een herstructurering, er werd geknipt in de programma's van de jonge nationale ploegen en evenementen als de Volleyproms gingen op de schop.

We zijn ervan overtuigd dat we dankzij deze ingreep het volleybal in Vlaanderen overeind houden.

"We begrijpen dat elke verhoging van ledenbijdragen gevoelig ligt bij onze leden en bij de clubs", zegt voorzitter Gerrit Matthys.



"Toch zijn we ervan overtuigd dat we dankzij deze ingreep het volleybal in Vlaanderen overeind houden en dat we kunnen blijven investeren in de toekomst van het volleybal."



"Hoewel we ons volledig bewust zijn van de impact van deze maatregelen, zien we dit als een noodzakelijke investering in de veerkracht en de toekomst van het Vlaamse volleybal."



Volley Vlaanderen maakt zich sterk dat er reeds 750.000 euro werd bespaard in de eerste fase van het herstelplan. Tegelijk wil het orgaan clubs en trainers optimaal (en digitaal) blijven ondersteunen.